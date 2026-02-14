Capa Jornal Amazônia
Cano de esgoto estoura em frente ao camarote da Prefeitura no 1º dia de desfiles no Anhembi

Estadão Conteúdo

Um cano de esgoto estourou em frente ao camarote da Prefeitura de São Paulo no Sambódromo do Anhembi no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do carnaval de São Paulo. A ocorrência foi registrada por volta da 1 hora da manhã deste sábado, 14.

Em nota, a Secretaria Municipal das Subprefeituras disse que foi identificado e contido um vazamento na madrugada de sábado na rede da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), na altura da Avenida Olavo Fontoura.

"Dois caminhões hidrojato da Prefeitura foram acionados imediatamente. Uma equipe da Sabesp concluiu o reparo na manhã deste sábado", afirmou a gestão Nunes.

Ainda de acordo com a administração municipal, a concessionária irá auxiliar o Anhembi a verificar a rede interna.

O segundo dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo ocorre neste sábado, 14, no sambódromo do Anhembi, zona norte da cidade.

O sábado das campeãs está marcado para 21 de fevereiro. A abertura dos portões ao público está prevista para 19h e os desfiles devem ocorrer das 22h30 às 5h50.

CARNAVAL 2026/SP/GRUPO ESPECIAL/CAMAROTE/PREFEITURA/ESGOTO/ESTOURO
