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Camiseta da seleção congela em cidades de SC com temperatura abaixo de 0°C

Mínima de -9,1°C foi atingida em Bom Jardim da Serra; fenômeno das geadas congelou até camiseta da seleção brasileira

Estadão Conteúdo

Santa Catarina registrou o dia mais frio do ano nesta quarta-feira (24), com mínima de -9,1°C. O fenômeno climático afetou 22 cidades que apresentaram temperaturas negativas, conforme informou o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram/Epagri).

Por conta das intensas geadas, uma camiseta do Brasil chegou a congelar antes da partida da seleção masculina na Copa do Mundo. Em Urubici (SC), o morador Giscard Amuedo, de 50 anos, registrou a peça congelada após a temperatura atingir -5,98°C, depois de ficar por cinco horas em cima de um carro.

O frio intenso foi ainda maior em Urupema, onde os termômetros marcaram -8,33°C. O município é oficialmente reconhecido por lei como a Capital Nacional do Frio, destacando-se entre as localidades mais geladas.

Entenda por que não há previsão de neve em Santa Catarina

O Ciram/Epagri informou que não há previsão de neve para os próximos dias, apesar das baixas temperaturas em Santa Catarina. A massa de ar que atua sobre a região é seca e fria. Esta condição reduz a umidade relativa do ar e favorece a ocorrência de geada, em vez de precipitação invernal.

O órgão explicou que, com céu claro e ausência de nebulosidade, não há condições para formação de neve. O fenômeno da neve depende da presença de umidade e de nuvens carregadas, semelhantes às de um sistema de chuva com previsão de precipitação.

As 22 cidades mais frias de Santa Catarina no dia mais gelado

A cidade que registrou o dia mais frio do ano foi Bom Jardim da Serra, com a mínima de -9,1°C. Abaixo, a lista dos 22 municípios de Santa Catarina que tiveram as menores temperaturas, conforme dados do Ciram/Epagri:

  • Bom Jardim da Serra: -9,1°C
  • Urupema: -8,3°C
  • Urubici: -5,9°C
  • São Joaquim: -4,3°C
  • Bom Retiro: -3,6°C
  • Rio Rufino: -3,5°C
  • Fraiburgo: -3,4°C
  • Ponte Alta do Norte: -3,3°C
  • Bocaina do Sul: -3,2°C
  • Palmeira: -2,7°C
  • Santa Cecília: -2,6°C
  • Lages: -2,6°C
  • Água Doce: -2,5°C
  • Curitibanos: -2,3°C
  • Otacílio Costa: -2,3°C
  • Frei Rogério: -2,2°C
  • Brunópolis: -2,1°C
  • São José do Cerrito: -1,9°C
  • Maravilha: -1,7°C
  • Monte Carlo: -1,6°C
  • Rancho Queimado: -1°C
  • Alfredo Wagner: -0,8°C
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