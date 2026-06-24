Camiseta da seleção congela em cidades de SC com temperatura abaixo de 0°C

Santa Catarina registrou o dia mais frio do ano nesta quarta-feira (24), com mínima de -9,1°C. O fenômeno climático afetou 22 cidades que apresentaram temperaturas negativas, conforme informou o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram/Epagri).

Por conta das intensas geadas, uma camiseta do Brasil chegou a congelar antes da partida da seleção masculina na Copa do Mundo. Em Urubici (SC), o morador Giscard Amuedo, de 50 anos, registrou a peça congelada após a temperatura atingir -5,98°C, depois de ficar por cinco horas em cima de um carro.

O frio intenso foi ainda maior em Urupema, onde os termômetros marcaram -8,33°C. O município é oficialmente reconhecido por lei como a Capital Nacional do Frio, destacando-se entre as localidades mais geladas.

Entenda por que não há previsão de neve em Santa Catarina

O Ciram/Epagri informou que não há previsão de neve para os próximos dias, apesar das baixas temperaturas em Santa Catarina. A massa de ar que atua sobre a região é seca e fria. Esta condição reduz a umidade relativa do ar e favorece a ocorrência de geada, em vez de precipitação invernal.

O órgão explicou que, com céu claro e ausência de nebulosidade, não há condições para formação de neve. O fenômeno da neve depende da presença de umidade e de nuvens carregadas, semelhantes às de um sistema de chuva com previsão de precipitação.

As 22 cidades mais frias de Santa Catarina no dia mais gelado

A cidade que registrou o dia mais frio do ano foi Bom Jardim da Serra, com a mínima de -9,1°C. Abaixo, a lista dos 22 municípios de Santa Catarina que tiveram as menores temperaturas, conforme dados do Ciram/Epagri:

Bom Jardim da Serra: -9,1°C

Urupema: -8,3°C

Urubici: -5,9°C

São Joaquim: -4,3°C

Bom Retiro: -3,6°C

Rio Rufino: -3,5°C

Fraiburgo: -3,4°C

Ponte Alta do Norte: -3,3°C

Bocaina do Sul: -3,2°C

Palmeira: -2,7°C

Santa Cecília: -2,6°C

Lages: -2,6°C

Água Doce: -2,5°C

Curitibanos: -2,3°C

Otacílio Costa: -2,3°C

Frei Rogério: -2,2°C

Brunópolis: -2,1°C

São José do Cerrito: -1,9°C

Maravilha: -1,7°C

Monte Carlo: -1,6°C

Rancho Queimado: -1°C

Alfredo Wagner: -0,8°C