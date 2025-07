Caminhão carregado de bois e vacas tomba no Anel Rodoviário de BH

Um caminhão carregado de uma grande quantidade de bois - o número exato não foi divulgado - tombou na noite desta quarta-feira, 9, no quilômetros 542 do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, em Olhos DÁgua.

Vídeos mostram a rodovia tomada pelos animais e agentes de segurança trabalhando para contê-los. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, todos foram retirados do local em segurança.

Em nota, os bombeiros informaram que a estrutura do caminhão que abrigava os animais era de metal e madeira e, por isso, foi necessário "realizar o corte como muito cuidado para não ferir e não estressar os animais". O procedimento levou horas.

"Além do trabalho de salvamento dos animais, os militares também se preocuparam com o isolamento do local, para que após a retirada, os bois não fossem para a via", diz a corporação, de maneira que eles não fossem atingidos por veículos, nem provocassem outros acidentes de trânsito. "Os animais foram retirados com segurança."