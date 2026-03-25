Camilo Santana anuncia mudança da marca da Ebserh para HUBrasil, após pedido de Lula

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta quarta-feira, 25, a mudança da marca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para HUBrasil. Segundo Camilo, o nome será mantido, mas com uma nova sigla. A alteração ocorre após um pedido público do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já disse considerar a sigla de difícil pronúncia.

"O senhor (Lula) solicitou que houvesse um estudo da mudança do nome da Ebserh. O nome vai continuar como Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, mas é um nome difícil até para falar", disse Camilo.

Criada em 2011, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), a HUBrasil é vinculada ao Ministério da Educação (MEC). A entidade é responsável por administrar hospitais universitários federais no Brasil, prestando serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), além de apoiar iniciativas de pesquisa e formação profissional.

Em setembro do ano passado, Lula reclamou da antiga marca e disse que era preciso haver uma marca mais "digerível" e "popular". Na ocasião, uma agenda no Hospital Universitário de Brasília (HUB), o presidente disse que o nome parecia "holandês" e havia sido feito por alguém que "não entende nada de comunicação".

Nesta quarta, Lula inaugurou novas áreas do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar). De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), a ampliação foi possível graças a investimentos que incluem R$ 25,6 milhões do Novo PAC, além de R$ 5,8 milhões da agora HUBrasil e R$ 2,5 milhões via emenda parlamentar.

O presidente está fazendo uma maratona de eventos pelo interior de São Paulo. De manhã, ele visitou os municípios de Gavião Peixoto e Araraquara. Ainda em São Carlos, Lula vai visitar o centro de manutenção da companhia aérea Latam, o maior da América do Sul no segmento.