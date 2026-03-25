Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Camilo Santana anuncia mudança da marca da Ebserh para HUBrasil, após pedido de Lula

Estadão Conteúdo

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta quarta-feira, 25, a mudança da marca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para HUBrasil. Segundo Camilo, o nome será mantido, mas com uma nova sigla. A alteração ocorre após um pedido público do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já disse considerar a sigla de difícil pronúncia.

"O senhor (Lula) solicitou que houvesse um estudo da mudança do nome da Ebserh. O nome vai continuar como Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, mas é um nome difícil até para falar", disse Camilo.

Criada em 2011, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), a HUBrasil é vinculada ao Ministério da Educação (MEC). A entidade é responsável por administrar hospitais universitários federais no Brasil, prestando serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), além de apoiar iniciativas de pesquisa e formação profissional.

Em setembro do ano passado, Lula reclamou da antiga marca e disse que era preciso haver uma marca mais "digerível" e "popular". Na ocasião, uma agenda no Hospital Universitário de Brasília (HUB), o presidente disse que o nome parecia "holandês" e havia sido feito por alguém que "não entende nada de comunicação".

Nesta quarta, Lula inaugurou novas áreas do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar). De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), a ampliação foi possível graças a investimentos que incluem R$ 25,6 milhões do Novo PAC, além de R$ 5,8 milhões da agora HUBrasil e R$ 2,5 milhões via emenda parlamentar.

O presidente está fazendo uma maratona de eventos pelo interior de São Paulo. De manhã, ele visitou os municípios de Gavião Peixoto e Araraquara. Ainda em São Carlos, Lula vai visitar o centro de manutenção da companhia aérea Latam, o maior da América do Sul no segmento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

GOVERNO/CAMILO SANTANA/EBSERH/MUDANÇA/NOME/HUBRASIL
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda