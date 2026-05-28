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Câmara rejeita retirar de pauta PEC que amplia imunidade tributária de igrejas

Texto amplia a proteção tributária ao vedar a cobrança de impostos sobre bens e serviços necessários à formação de patrimônio, geração de renda e prestação de serviços

Estadão Conteúdo
fonte

Igreja Assembleia de Deus – Igreja Mãe, em Belém. (Divulgação)

A Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira, 28, um requerimento para retirada de pauta da proposta de emenda à Constituição (PEC) que amplia a imunidade tributária de templos religiosos no País. A PEC é de autoria do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) e teve a votação pautada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O texto amplia a proteção tributária atualmente prevista na Constituição ao vedar a cobrança de impostos sobre bens e serviços necessários à formação de patrimônio, geração de renda e prestação de serviços de organizações religiosas.

A proposta também prevê imunidade para entidades assistenciais e beneficentes ligadas a confissões religiosas, como creches, asilos e comunidades terapêuticas.

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