Câmara aprova projeto que prevê alertas sonoros em tornozeleiras de agressores de mulher

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 25, um projeto de lei que cria novos mecanismos de fiscalização de agressores monitorados por tornozeleira eletrônica.

De autoria do deputado Yury Bruno (MDB-CE), o Projeto de Lei 5.542/2026, aprovado em votação simbólica, altera a Lei Maria da Penha e detalha como deve funcionar o monitoramento de homens que receberam medida protetiva por violência doméstica ou familiar.

O texto exige que a vítima receba um alerta automático, sonoro e luminoso, quando o rastreamento por GPS indicar que o monitorado se aproxima do limite de afastamento fixado pela Justiça. Se ele entrar na área de exclusão, o aviso vai também aos órgãos responsáveis pela monitoração.

O alerta será enviado a um dispositivo de segurança ou a uma unidade portátil de rastreamento. Ambos serão fornecidos gratuitamente e, a depender das condições técnicas do sistema, poderão permitir que a mulher acione manualmente um alerta de emergência, transmita sua localização e fale com a central de monitoração ou com um serviço de emergência.

O texto veda que o equipamento limite a avaliação judicial do risco ou transfira à vítima a responsabilidade pela própria segurança.

Distância mínima

O projeto estabelece 100 metros como distância mínima que o agressor deve manter da vítima e dos locais que ela frequenta, como casa, trabalho, escola e serviços de saúde. O juiz poderá fixar distância maior ou, excepcionalmente, menor.

Foi aprovada a versão da relatora, deputada Iza Arruda (MDB-PE), que retirou a previsão de que o próprio aparelho pudesse conter fisicamente o agressor, por exemplo com choques. Em contrapartida, ela ampliou as exigências de coleta de dados e de contato imediato das autoridades com a vítima.

O texto também busca evitar que o alerta seja usado de forma automática contra o monitorado. Por si só, o aviso não será prova suficiente de descumprimento intencional da medida protetiva. A análise técnica deverá considerar a gravidade do risco, as circunstâncias do incidente e a possibilidade de falha técnica, perda de sinal ou localização imprecisa.

O sistema deverá registrar o horário do alerta, do primeiro contato com a vítima e da chegada da equipe policial, além das providências adotadas e do desfecho da ocorrência. Os órgãos responsáveis deverão divulgar a cada semestre, em formato aberto, dados sobre número de alertas, tempo de resposta e falhas técnicas, com recortes por raça, etnia e deficiência da vítima.

Custo e próximos passos

A implantação deverá respeitar a autonomia dos Estados e do Distrito Federal para organizar seus sistemas de monitoração. Ela dependerá de recursos do orçamento próprio e de instrumentos de cooperação federativa já existentes. Parâmetros técnicos, padrões de comunicação entre sistemas, medidas de acessibilidade e procedimentos de auditoria serão estabelecidos durante a regulamentação.