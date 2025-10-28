Câmara aprova emenda sobre gratuidade de bagagem despachada de 23 KG em voos

Por 361 votos a 77, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 28, uma emenda ao projeto de lei das bagagens que retoma a gratuidade do despacho de uma bagagem de até 23 quilos em voos domésticos ou internacionais operados em território nacional.

O tema foi votado na forma de um destaque - quando se analisa somente determinado trecho de um projeto -, após a aprovação de texto-base que prevê a gratuidade do transporte de bagagens de mão de até 12 quilos em voos domésticos.

Os deputados ainda não finalizaram o debate sobre o PL e seguem discutindo outros destaques apresentados ao projeto.

A emenda aprovada pela Câmara foi assinada por líderes de partidos como PDT, PSDB, Psol, Republicanos, MDB e PL. Ela inclui no parecer do deputado Neto Carletto (Avante-BA) a seguinte previsão: "Fica assegurado ao passageiro aéreo, em voos domésticos ou internacionais operados em território nacional, o direito de despachar, sem custo adicional, uma bagagem de até 23 (vinte e três) quilogramas, observadas as dimensões regulamentares".

A retomada da gratuidade de bagagem despachada em voo nacional chegou a ser abordada pelo relator em uma das versões de seu parecer sobre o tema. Carletto chegou a sustentar que restabelecer tal gratuidade é "medida de justiça e equilíbrio nas relações de consumo, sem comprometer a sustentabilidade econômica das companhias, já que os custos podem ser absorvidos no valor global das passagens".

No entanto, tal gratuidade ficou de fora da versão final do parecer do relator - e por isso a votação do tema em separado.