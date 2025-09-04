Calorão aumenta em São Paulo; no Rio Grande do Sul, há risco de temporal

A cidade de São Paulo registra mais um dia de temperaturas elevadas nesta quinta-feira, 4, quando a máxima esperada é de 29ºC. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), não há previsão de chuva. Em contrapartida, o Rio Grande do Sul está em alerta para o risco de fortes temporais e queda de temperatura.

A cidade de São Paulo amanheceu ensolarada. A expectativa é de mais um dia com predomínio de sol e calor. "Atenção com os baixos índices de umidade em torno a um pouco abaixo dos 30%. Não há previsão de chuva", alerta o CGE.

Na sexta-feira, 5, o dia deve começar com sol e temperatura em elevação. "No decorrer da tarde, os ventos passam a soprar do mar para o continente, o que vai provocar aumento de nuvens e queda da temperatura", acrescenta o órgão municipal. À noite, o céu permanecerá encoberto e há risco de garoa. Essa condição já sinaliza para a queda dos termômetros no fim de semana.

Segundo a Meteoblue, após baixas temperaturas previstas para o fim de semana, as temperaturas voltam a subir em São Paulo a partir da próxima segunda-feira, 8.

Previsão para os próximos dias na cidade de São Paulo:

- Sexta-feira: entre 15ºC e 27ºC;

- Sábado: entre 15ºC e 18ºC;

- Domingo: entre 15ºC e 20ºC;

- Segunda-feira: entre 16ºC e 27ºC;

- Terça-feira: entre 19ºC e 31ºC.

Inmet emite alerta laranja para temporais no Rio Grande do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, válido até esta quinta-feira, para o risco de tempestade no Rio Grande do Sul com precipitações de até 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo.

Além disso, também incide sobre todo o Estado gaúcho um aviso alerta para declínio de temperaturas ao menos até sexta-feira, 5.

Outras localidades do Brasil

Conforme a Climatempo, uma nova frente fria se desloca sobre a região Sul, avançando agora também sobre Santa Catarina e parte do Paraná.

No Sudeste, além de São Paulo, também há expectativa para a elevação dos termômetros nesta quinta-feira sobre áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

"No Centro-Oeste, algumas instabilidades associadas ao avanço da frente fria que se desloca sobre a região sul podem provocar a ocorrência de pancadas de chuva isoladas entre o oeste e o sul de Mato Grosso do Sul, além de áreas do oeste de Mato Grosso", acrescenta a Climatempo.

No Nordeste, haverá condições para pancadas de chuva com fraca a moderada intensidade ao longo do dia no litoral da Bahia.

Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, a região Norte, a umidade deve seguir favorecendo a formação de áreas de instabilidade sobre o Amazonas, Rondônia e Roraima.