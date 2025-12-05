Capa Jornal Amazônia
Calor ou chuva? Como fica o tempo no fim de semana em SP

Estadão Conteúdo

A cidade de São Paulo terá um fim de semana de bastante calor. No domingo, 7, a máxima deve ser de 31ºC. A expectativa é que as chuvas também retornem, com possibilidade de precipitações mais fortes na terça-feira, 9, de acordo com a Meteoblue.

"Fim de semana com tempo seco e temperaturas em elevação. As precipitações retornam no início da próxima semana", estima o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Nesta sexta-feira, 5, o dia começou com sol e nebulosidade. "No decorrer do dia, o sol predomina e favorece a elevação das temperaturas", acrescenta o CGE.

No fim da tarde, a quantidade de nuvens aumenta um pouco com a infiltração da brisa marítima, mas não há previsão de chuva.

Veja a variação prevista para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

. Sexta-feira: entre 16ºC e 27ºC; . Sábado: entre 18ºC e 30ºC; . Domingo: entre 20ºC e 31ºC; . Segunda-feira: entre 21ºC e 29ºC.

