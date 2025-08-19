Calor fora da época em SP e outros Estados do Brasil deve começar na quarta-feira

Uma mudança no tempo vai provocar a elevação de temperatura em algumas áreas do País, incluindo São Paulo. Será o chamado terceiro período veranico, de acordo a Climatempo. Na capital paulista, a expectativa é que a máxima chegue aos 29ºC a partir de quarta-feira, 20.

Esse período de temperaturas bem acima da média no inverno é chamado de veranico - e o terceiro deste ano. Já começa nesta quarta-feira, 20, e pode se estender em algumas localidades do País até a próxima segunda-feira, 25. "Estamos falando de calor de 38°C a 40°C para os próximos dias em quase todo o Centro-Oeste, com destaque para o Estado de Mato Grosso e parte de Goiás. O interior de São Paulo e cidades do norte e noroeste do Paraná podem ter picos de calor com máximas de 33°C a 35°C. E no Rio de Janeiro, a temperatura promete ultrapassar os 30°C a partir do meio desta semana", estima a Climatempo.

Período veranico

Conforme a empresa de meteorologia, o ar polar que estava presente no País está se afastando, e uma massa de ar seco está ganhando força na parte central do Brasil, criando um bloqueio atmosférico que altera a direção dos ventos no interior do País.

Anteriormente, ventos frios do sul e sudeste predominavam sobre o centro-sul do Brasil, mas agora, com o bloqueio, ventos quentes do Norte e Nordeste vão predominar, trazendo um aumento de temperatura, especialmente durante as tardes, devido ao sol forte e ao tempo aberto.

Veja a previsão para os próximos dias na cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue:

- Terça-feira: entre 14ºC e 25ºC; - Quarta-feira: entre 17ºC e 29ºC; - Quinta-feira: entre 19ºC e 29ºC; - Sexta-feira: entre 17ºC e 31ºC; - Sábado: entre 18ºC e 31ºC; - Domingo: entre 15ºC e 25ºC; - Segunda-feira: entre 14ºC e 24ºC.

Nesta terça-feira, 19, a cidade de São Paulo amanheceu com céu encoberto, mas ao longo do dia o sol predomina. Não há previsão de chuva.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, é preciso ter atenção com a redução do índice de umidade do ar. "A combinação de tempo seco e temperaturas mais altas facilita a propagação de queimadas e aumenta a concentração dos poluentes nos grandes centros urbanos", acrescenta o CGE.