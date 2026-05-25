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Calor bate recordes para mês de maio na Europa e gera alertas

Na cidade de Lyon, no sudeste do país, o jornal local Actu Lyon noticiou na segunda-feira a morte de uma mulher que sofreu uma insolação durante outra competição esportiva

Estadão Conteúdo

A Europa está sofrendo com um calor atípico com quebra de recordes de temperatura, inclusive no Reino Unido nesta segunda-feira, 25, o que tem levado governos a emitirem alertas após mortes terem sido relatadas em eventos esportivos amadores na França.

A ministra do Esporte francesa, Marina Ferrari, expressou condolências aos familiares de um corredor que morreu no domingo durante uma corrida em Paris. O jornal Le Parisien noticiou que o homem de 53 anos sofreu um ataque cardíaco durante a prova no 20º arrondissement da capital e que os bombeiros não conseguiram reanimá-lo.

Ainda não se sabia se a causa da morte do corredor estava relacionada ao calor, mas Ferrari sugeriu uma possível ligação. As temperaturas em Paris chegaram a 32ºC (90ºF) durante a tarde.

"Os eventos que ocorreram hoje (domingo) durante as corridas servem de lembrete de que a prática de esportes em calor extremo exige vigilância absoluta", disse Ferrari em uma publicação no X. "Meus pensamentos estão com a família e os entes queridos do corredor que faleceu em Paris, bem como com as pessoas que receberam atendimento dos serviços de emergência."

Na cidade de Lyon, no sudeste do país, o jornal local Actu Lyon noticiou na segunda-feira a morte de uma mulher que sofreu uma insolação durante outra competição esportiva, também no domingo.

O serviço meteorológico nacional, Meteo France, informou que as temperaturas estão batendo recordes para o mês de maio, ultrapassando os 30ºC (86ºF) em muitas partes do país, e a previsão é de que essa situação persista durante a semana.

O Reino Unido bateu seu recorde na segunda-feira, registrando a temperatura mais alta em maio, após uma onda de calor em diversas partes do país.

Moradores e turistas buscaram alívio do calor em praias e parques durante o feriado, quando a temperatura atingiu 34,8ºC (94,6ºF) nos Jardins de Kew, no sudoeste de Londres, quebrando o recorde anterior de 32,8ºC (91,4ºF) estabelecido em 1922 e igualado em 1944.

A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido emitiu seu primeiro alerta de saúde nível laranja do ano, avisando sobre um aumento nas mortes, particularmente entre os idosos, nos horários mais quentes do dia.

À medida que o aquecimento global se intensifica , eventos climáticos extremos de níveis sem precedentes estão se tornando cada vez mais frequentes. Especialistas afirmam que esses eventos, que por vezes ocorrem em momentos e locais incomuns, colocam um número crescente de pessoas em perigo.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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