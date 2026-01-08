Calor aumenta e São Paulo tem previsão de mais chuva nesta quinta-feira

O Estado de São Paulo deve enfrentar mais um dia típico de verão nesta quinta-feira, 8, marcado por predomínio de sol durante a manhã e o início da tarde, além de calor intenso desde as primeiras horas do dia. As temperaturas sobem rapidamente e devem ultrapassar os 30°C.

Com o avanço do calor ao longo do dia, nuvens carregadas voltam a se formar a partir da tarde, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de raios, de acordo com informações da Climatempo.

Entre a tarde e o começo da noite, a chuva pode ocorrer com moderada a forte intensidade na Grande São Paulo, em diversas regiões do interior e também no litoral.

Na quarta-feira, 6, toda a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos, em razão de chuvas. O alerta foi emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

De acordo com a Defesa Civil, os acumulados de chuva chegaram a 102 mm no bairro de Santana (zona norte) em três horas. No Campo de Marte, também na zona norte, foi registrada rajada de vento de 80km/h.

Na Grande São Paulo, a chuva mais volumosa caiu na região de Santo André que acumulou cerca de 42 mm em poucas horas. Na região de Itapecerica da Serra choveu 33,8 mm e em Embu-Guaçu choveu 31,4 mm, conforme medição do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Apesar de rápidas e pontuais, as chuvas esperadas nesta quinta-feira podem causar alagamentos repentinos em áreas urbanas, especialmente nos grandes centros.

Segundo a Climatempo, não há previsão de chuva intensa para o oeste paulista, enquanto o maior risco de temporais se concentra na Serra da Mantiqueira e na região entre Bragança Paulista e o interior paulista central.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta amarelo para tempestades para essa região incluindo as cidades de Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araçatuba, Piracicaba, Presidente Prudente e Araraquara. Além do Vale do Paraíba Paulista e região macro metropolitana.

As condições típicas de verão devem persistir na sexta-feira, 8, com calor e possibilidade de pancadas isoladas. Já no fim de semana, a tendência é de redução do risco de temporais, enquanto as temperaturas seguem em elevação. No domingo, 11, os termômetros podem alcançar até 34°C na cidade de São Paulo. Anteriormente, o Inmet apontava para máxima prevista de 36ºC.

As chuvas devem retornar na segunda-feira, 12, sendo mais fortes a partir de quarta-feira, 14. A condição climática se mantém ao menos até terça-feira, 20, com a expectativa de temporais com temperaturas na casa dos 30ºC.