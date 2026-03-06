Cadela que vagava pelo Aeroporto de Guarulhos é resgatada, ganha colete e vira 'funcionária'

Uma cadela que circulava sozinha pelo terminal do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi adotada por funcionários. Batizada de Charlie, ela se tornou a mascote do aeroporto, ganhando colete, uniforme e crachá próprios.

Câmeras de segurança da GRU Airport, concessionária que administra o local, registraram a cadela caminhando sozinha nos terminais. As imagens também mostram a abordagem e o resgate realizados por funcionários do aeroporto.

Após o resgate, Charlie foi levada a um local especializado. Lá, a cadela recebeu banho e passou por um processo de retirada de pulgas e carrapatos.

Charlie, a mascote oficial da GRU Airport

O aeroporto apresentou a nova integrante em uma publicação nas redes sociais. "Apresentamos oficialmente: Charlie! A nova mascote da GRU Airport já faz parte da nossa equipe", dizia o comunicado.

A concessionária informou que a cadela Charlie participa de treinamentos. Ela é frequentemente vista circulando pelos terminais ao lado de funcionários, sempre usando seu colete e crachá.

No Brasil, o abandono de animais é classificado como maus-tratos. A legislação prevê pena de dois a cinco anos de prisão, multa e proibição da guarda para infratores.