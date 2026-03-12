Cadela foge de caixa de proteção, invade pista de Congonhas e provoca suspensão de voos

Uma cadela de 11 meses invadiu a pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nesta quarta-feira (11). O incidente ocorreu após a fuga do animal da caixa de transporte, causando a paralisação das operações de voo por nove minutos.

A cadelinha, identificada como Kim, havia viajado de Porto Seguro (BA) para a capital paulista. Ela foi resgatada em segurança, mas sua corrida pela pista gerou momentos de apreensão e a suspensão temporária das atividades aeroportuárias.

Kim foi recentemente adotada pela médica Gabriela Salles, que reside no Rio de Janeiro. A tutora da cadela postou vídeos nas redes sociais, mostrando o momento em que Kim corria em alta velocidade pela pista, driblando os agentes de segurança que tentavam capturá-la. Em contato com o Estadão, Gabriela assegurou que o animal está bem e saudável, classificando o ocorrido como um "susto".

A Fuga e o Resgate em Congonhas

A concessionária Aena, responsável pela administração do aeroporto, emitiu uma nota oficial sobre o ocorrido. A empresa informou que as equipes de emergência foram mobilizadas e conseguiram recuperar o animal, que foi devolvido à passageira.

A Aena detalhou que as operações do Aeroporto de Congonhas ficaram suspensas por medida operacional entre 15h26 e 15h35. Apesar da interrupção de nove minutos, nenhum voo foi cancelado devido à ocorrência com a cadela Kim.

A tutora Gabriela Salles relatou à reportagem os detalhes da aventura de Kim. Ela contou que a cadelinha é "super medrosa" e "desconfiada", o que pode ter contribuído para a fuga após o primeiro voo.

A História da Adoção de Kim

Gabriela conheceu Kim durante o Carnaval, em uma viagem para Caraíva, vila turística de Porto Seguro, na Bahia. A médica explicou que a cadelinha foi abandonada junto com sua família em um saco preto e acolhida pela ONG "Caraíva Proteção Animal".

Comovida com a história, Gabriela decidiu adotar Kim. Como não podia levá-la diretamente para o Rio de Janeiro após o feriado, amigas se encarregaram de transportar o animal. O trajeto incluía uma escala em São Paulo antes de seguir para o destino final.

Gabriela descreveu a experiência: "Foi a primeira vez que ela saiu de Caraíva. Depois do primeiro voo, que foi de Porto Seguro para São Paulo, ela provavelmente ficou agitada. Ela é super medrosa, desconfiada. Ela saiu da caixinha, conseguiu fugir e foi o suficiente para dar esse rasante. Mas, depois de 15 minutos, conseguiram pegá-la."

A tutora compartilhou fotos com Kim nas redes sociais, agradecendo o apoio das amigas. Ela confirmou que a cadelinha não sofreu ferimentos graves, apenas um "pequeno ferimento na cabeça". Gabriela brincou: "Basicamente é uma cadela fujona. Foi o primeiro contato da Kim com o mundo. Deu esse susto em todos e provou que é uma grande atleta."