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Cadela dada como desaparecida é encontrada concretada em imóvel em construção

Neste final de semana, os vizinhos da obra chegaram a ouvir o choro de Pandora pela parede e resolveram quebrar a estrutura para resgatá-la

Estadão Conteúdo

Uma cachorrinha comunitária dada como desaparecida foi encontrada com vida no último sábado, 16, depois de ser concretada dentro de um imóvel em construção na cidade de Guarapuava, no Paraná, no bairro Morro Alto.

O animal é uma cadela comunitária cuidada pelos moradores. Segundo vizinhos e pessoas ligadas à proteção animal, ouvidos pela reportagem, a cachorra se chama Pandora e, por não ter uma casa fixa, costumava dormir na construção.

Ela estava desaparecida há cerca de sete a 10 dias, e os moradores da região chegaram a anunciar o sumiço do animal nas redes sociais na tentativa de localizá-lo

Neste final de semana, os vizinhos da obra chegaram a ouvir o choro de Pandora pela parede e resolveram quebrar a estrutura para resgatá-la.

Um vídeo obtido pela reportagem mostra que o espaço onde a cadela acabou ficando é uma espécie de porão da casa, inteiramente fechado e sem qualquer piso colocado.

Em outra imagem, é possível ver a cachorra fora da casa e bebendo água entregue por uma das moradoras. Procurada, a Polícia Civil do Paraná afirma que vai "instaurar um inquérito policial para apurar os fatos", mas não deu detalhes de como o caso foi registrado.

Não há informações sobre os responsáveis pela construção e também pelo imóvel, que está perto de ser concluído, segundo os moradores. Não se sabe também se o animal foi concretado de forma proposital ou por descuido.

"Como eles fecharam a parede inteira e não viram a cachorra?", desabafou à reportagem uma pessoa envolvida com a causa animal, que preferiu não se identificar.

"Ninguém sabe quem era o dono da obra e quem são os pedreiros. A gente não conseguiu (conversar com) ninguém ontem (sábado). Então, nós vamos tentar amanhã (segunda-feira, 18)", acrescentou.

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