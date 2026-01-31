Cachorro comunitário é morto a tiros no interior de SP

Ao menos cinco ataques a cães, em Estados diferentes (Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul), geraram indignação nos últimos dias. O caso mais recente é de um cão comunitário achado morto com ferimento a tiro, em Boa Esperança do Sul, no interior de São Paulo.

Manifestações relacionadas à morte do cão Orelha, morto após ser agredido em Santa Catarina, estão previstas para ocorrer neste fim de semana em quase todas as capitais do País.

O objetivo dos atos é cobrar justiça e a responsabilização dos envolvidos no caso.

Relembre abaixo os mais recentes ataques a cães

Santa Catarina: cão Orelha

Orelha tinha 10 anos e era um cão comunitário que vivia na região da Praia Brava, em Florianópolis. Neste mês, ele foi encontrado gravemente ferido, agonizando, e morreu durante atendimento veterinário que tentava reverter o quadro clínico causado pelas agressões.

A Polícia Civil tomou conhecimento do caso no dia 16 de janeiro. As investigações apontam ao menos quatro adolescentes suspeitos de agredir o animal de forma violenta, com a intenção de causar sua morte. Parte das agressões teria se concentrado na cabeça do cão.

As autoridades também apuram se o mesmo grupo tentou afogar outro cão comunitário, na mesma praia, no início de janeiro.

São Paulo: cachorro comunitário na zona leste

Um cachorro comunitário foi morto com dez tiros na zona leste de São Paulo. O caso ocorreu no dia 18 de janeiro deste ano, mas ganhou repercussão após imagens de uma câmera de segurança registrar o momento em que um homem atira contra o animal no bairro Jardim Três Marias.

A Polícia Civil tenta identificar o homem que atirou no animal. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a delegacia "realiza todas as diligências necessárias para esclarecer as circunstâncias do caso".

Paraná: cão Abacate

Um cachorro comunitário conhecido como Abacate morreu na terça-feira, 27, após ser baleado em Toledo, no oeste do Paraná.

Pessoas da comunidade encontraram o cão ferido na manhã de terça-feira e o levaram a um hospital veterinário particular, onde ele passou por uma cirurgia de emergência. A bala perfurou o intestino de Abacate, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Rio Grande do Sul: cão Negão

Um cão sem raça definida, popularmente conhecido como Negão, foi baleado por um policial militar na noite de terça-feira, 27, no bairro Barrinha, em Campo Bom, no Vale dos Sinos, distante a cerca de 55 km de Porto Alegre. O episódio foi captado por câmeras de segurança.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul afirmou que determinou que a Corregedoria da Brigada Militar investigue a conduta dos policiais e as circunstâncias do disparo contra o cão Negão em Campo Bom.

Interior de São Paulo: cão comunitário

Um cachorro comunitário foi encontrado morto com ferimento à bala, nesta sexta-feira, 30, em Boa Esperança do Sul, no interior de São Paulo. O cão foi encontrado por um funcionário do Clube das Piscinas, espaço municipal onde o animal vivia. O cachorro tinha marca de perfuração à bala no pescoço.

A prefeitura diz em nota haver indícios de que o local foi invadido de forma criminosa por pessoas ainda não identificadas, e que alguém teria matado o animal. Diz ainda que repudia qualquer ato de crueldade contra animais e acionou as autoridades para a apuração do caso.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou que a Polícia Civil da cidade enviou uma equipe para o local e realiza diligências. A polícia ainda aguarda que os tutores formalizem a ocorrência para a sequência da investigação.