Cachorro comunitário é baleado por policial militar no RS

O episódio foi captado por câmeras de segurança

Redação O Liberal com informações da AE

Um cão sem raça definida, conhecido como "Negão", foi baleado por um policial militar na terça-feira, dia 27, em Campo Bom (RS). O incidente, ocorrido no bairro Barrinha, distante cerca de 55 km de Porto Alegre, foi registrado por câmeras de segurança.

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul informou que determinou a investigação da conduta dos policiais. A Corregedoria da Brigada Militar apurará as circunstâncias do disparo contra o animal na cidade de Campo Bom.

Relatos coletados pela vereadora Kayanne Braga (PDT), que atua na defesa animal, indicam que a confusão começou por volta das 20h30. Na ocasião, a Brigada Militar abordava três indivíduos em via pública.

Detalhes do incidente com Negão

Um dos policiais teria pisado acidentalmente na pata do animal. Após o cão latir, o agente efetuou o disparo. O cão "Negão" é um sobrevivente da enchente de 2024 no Rio Grande do Sul.

Ele passou a viver sob os cuidados da comunidade desde então. Após ser atingido, "Negão" foi levado a uma clínica veterinária, onde recebeu os primeiros socorros.

O disparo, com munição não letal, atingiu as patas traseiras do animal. "Negão" permanecerá internado sob cuidados por mais alguns dias. O animal ficará disponível para adoção ao final do tratamento.

