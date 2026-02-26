Cachorra paraplégica fica presa sob veículo após temporal em MG e é resgatada por policias

Uma cachorra paraplégica foi resgatado após ficar presa embaixo de um veículo coberto de lama em Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, depois que a cidade foi atingida por um temporal entre a noite de segunda-feira, 23, e a madrugada de terça-feira, 24, que deixou pelo menos seis mortos.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o animal, apelidado de Valente, foi localizado na quarta-feira, 25, por policiais da Delegacia Regional de Ubá, no bairro Industrial. Por causa da deficiência física, a cachorra não conseguia se mexer e estava presa sob o veículo e a lama.

Os agentes conseguiram retirar Valente do local e a encaminharam para uma clínica veterinária, onde ela passou por uma avaliação clínica completa e foi higienizada.

A corporação informou que o estabelecimento, cujo nome não foi divulgado, está prestando atendimento veterinário gratuito a animais resgatados e afetados pelas chuvas em Ubá, em parceria com a Delegacia Regional.

"Nosso trabalho vai além da investigação criminal. Em situações como essa, a atuação solidária se torna essencial, principalmente para proteger vidas em condições ainda mais vulneráveis", afirmou a escrivã Marcela Marinho.

Segundo a Polícia Civil, Valente já foi adotada. Após a recuperação, os demais animais resgatados também serão destinados à adoção responsável.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta vermelho de "grande perigo" para chuvas intensas na região da Zona da Mata nesta quinta-feira, 26, incluindo as cidades de Ubá e Juiz de Fora. O alerta indica chance de chuva superior a 60 mm por hora ou mais de 100 mm em 24 h, com alto risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.

Ao todo, Ubá e Juiz de Fora já registraram mais de 50 mortes em decorrência das chuvas que as atingiram a região nesta semana.