Cabo da PM desaparece e carro é encontrado carbonizado; três suspeitos são presos

Um cabo da Polícia Militar desapareceu na noite de quarta-feira, 7, na zona sul de São Paulo. O carro do policial Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos, foi encontrado carbonizado na quinta-feira, 8, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

As polícias Civil e Militar tentam localizar o paradeiro do agente. Três pessoas foram presas ainda na quarta-feira, 07, por suspeita de envolvimento no desaparecimento do policial militar. A suspeita é a de que o cabo tenha desaparecido após uma discussão com um homem envolvido com o tráfico de drogas em uma comunidade.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, outras duas pessoas foram conduzidas até a delegacia para prestar esclarecimentos. Elas foram ouvidas e liberadas.

Durante a investigação, um veículo que teria sido utilizado por criminosos foi identificado pela polícia. No interior do carro, havia galões com odor de gasolina. O veículo passou por perícia, e o proprietário foi levado para prestar depoimento.

O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e localização e apreensão de veículo pela Delegacia de Itapecerica da Serra, que solicitou as prisões dos suspeitos. Segundo a secretaria, a Justiça decretou as prisões deles.