Cabo da PM desaparece e carro é encontrado carbonizado; três suspeitos são presos
Durante a investigação, um veículo que teria sido utilizado por criminosos foi identificado pela polícia. No interior do carro, havia galões com odor de gasolina
Um cabo da Polícia Militar desapareceu na noite de quarta-feira, 7, na zona sul de São Paulo. O carro do policial Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos, foi encontrado carbonizado na quinta-feira, 8, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.
As polícias Civil e Militar tentam localizar o paradeiro do agente. Três pessoas foram presas ainda na quarta-feira, 07, por suspeita de envolvimento no desaparecimento do policial militar. A suspeita é a de que o cabo tenha desaparecido após uma discussão com um homem envolvido com o tráfico de drogas em uma comunidade.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, outras duas pessoas foram conduzidas até a delegacia para prestar esclarecimentos. Elas foram ouvidas e liberadas.
Durante a investigação, um veículo que teria sido utilizado por criminosos foi identificado pela polícia. No interior do carro, havia galões com odor de gasolina. O veículo passou por perícia, e o proprietário foi levado para prestar depoimento.
O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e localização e apreensão de veículo pela Delegacia de Itapecerica da Serra, que solicitou as prisões dos suspeitos. Segundo a secretaria, a Justiça decretou as prisões deles.
