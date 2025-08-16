Cabelo sem frizz? Conheça 10 técnicas para manter as madeixas arrumadas
O frizz ocorre quando os fios absorvem umidade do ambiente, alterando sua estrutura e causando o aspecto desalinhado
Vanessa Oliveira, profissional da área da beleza, divulgou neste sábado (16) um conjunto de dez estratégias para eliminar o frizz e preservar os cabelos lisos, hidratados e saudáveis. As técnicas compartilhadas pela especialista incluem desde cuidados básicos até métodos específicos de finalização.
O frizz ocorre quando os fios absorvem umidade do ambiente, alterando sua estrutura e causando o aspecto desalinhado. Este problema afeta principalmente pessoas com cabelos ressecados, que tendem a absorver mais facilmente a umidade externa.
Segundo a hairstylist, o controle do frizz depende fundamentalmente da saúde capilar. "O frizz é praticamente um grito por hidratação", disse Vanessa Oliveira.
Conheça 10 técnicas para eliminar o frizz e manter os cabelos alinhados:
- Mantenha os cabelos hidratados – use máscaras com ácido hialurônico, aloe vera ou pantenol.
- Aplique óleos nutritivos – argan, jojoba ou pracaxi ajudam a alinhar os fios (sem exagerar para não pesar).
- Troque a toalha comum por microfibra – reduz o atrito e a quebra dos fios.
- Lave os cabelos com água morna – evite temperaturas muito altas.
- Use protetor térmico – antes de secador, chapinha ou babyliss.
- Finalize a secagem com jato frio – ajuda a selar as cutículas.
- Durma em fronhas de cetim ou seda – diminui o atrito noturno.
- Prefira shampoos suaves – fórmulas low poo ou sem sulfato prolongam a hidratação.
- Penteie corretamente – utilize escovas de cerdas mistas ou pentes de dentes largos.
- Invista em leave-in antifrizz – aplique nos fios úmidos, do comprimento às pontas, em pouca quantidade.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA