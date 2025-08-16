Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Cabelo sem frizz? Conheça 10 técnicas para manter as madeixas arrumadas

O frizz ocorre quando os fios absorvem umidade do ambiente, alterando sua estrutura e causando o aspecto desalinhado

O Liberal

Vanessa Oliveira, profissional da área da beleza, divulgou neste sábado (16) um conjunto de dez estratégias para eliminar o frizz e preservar os cabelos lisos, hidratados e saudáveis. As técnicas compartilhadas pela especialista incluem desde cuidados básicos até métodos específicos de finalização.

O frizz ocorre quando os fios absorvem umidade do ambiente, alterando sua estrutura e causando o aspecto desalinhado. Este problema afeta principalmente pessoas com cabelos ressecados, que tendem a absorver mais facilmente a umidade externa.

Segundo a hairstylist, o controle do frizz depende fundamentalmente da saúde capilar. "O frizz é praticamente um grito por hidratação", disse Vanessa Oliveira.

Conheça 10 técnicas para eliminar o frizz e manter os cabelos alinhados:

  1. Mantenha os cabelos hidratados – use máscaras com ácido hialurônico, aloe vera ou pantenol.
  2. Aplique óleos nutritivos – argan, jojoba ou pracaxi ajudam a alinhar os fios (sem exagerar para não pesar).
  3. Troque a toalha comum por microfibra – reduz o atrito e a quebra dos fios.
  4. Lave os cabelos com água morna – evite temperaturas muito altas.
  5. Use protetor térmico – antes de secador, chapinha ou babyliss.
  6. Finalize a secagem com jato frio – ajuda a selar as cutículas.
  7. Durma em fronhas de cetim ou seda – diminui o atrito noturno.
  8. Prefira shampoos suaves – fórmulas low poo ou sem sulfato prolongam a hidratação.
  9. Penteie corretamente – utilize escovas de cerdas mistas ou pentes de dentes largos.
  10. Invista em leave-in antifrizz – aplique nos fios úmidos, do comprimento às pontas, em pouca quantidade.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda