Cabeleireiro é encontrado morto, amarrado e amordaçado em casa

O caso foi registrado como homicídio

Estadão Conteúdo
Cabeileireiro é encontrado morto (Reprodução / Instagram)

Um cabeleireiro de 59 anos foi encontrado morto dentro do quarto de sua residência na Rua Pio XI, Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista, no sábado, 22. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o corpo dele foi localizado no chão com punhos e joelhos amarrados por fios, boca com meias e sinais de asfixia.

O caso foi registrado como homicídio no 14º DP de Pinheiros. Foi solicitado apoio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Conforme a SSP, diligências são realizadas para ajudar no esclarecimento de todos os fatos.

CABELEIREIRO/MORTE/SP/ALTO DE PINHEIROS
