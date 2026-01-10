Buscas por policial desaparecido são ampliadas dentro da represa Guarapiranga

A Polícia Civil entrou no seu terceiro dia de buscas neste sábado, 10, para encontrar um cabo da Polícia Militar que desapareceu na noite de quarta-feira, 7, na zona sul de São Paulo. O carro do policial Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos, foi encontrado carbonizado na quinta-feira, 8, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

Neste sábado, o Comandos e Operações Especiais (COE) ampliou as buscas na área da represa Guarapiranga, incluindo varreduras na água.

Três pessoas foram presas ainda na quarta-feira por suspeita de envolvimento no desaparecimento do policial militar. Uma das pessoas afirmou aos investigadores que o PM foi morto pelo crime organizado.

Ainda segundo a investigação, a suspeita é de que o cabo tenha desaparecido após uma discussão com um homem envolvido com o tráfico de drogas em uma comunidade na zona sul de São Paulo.

A Polícia Militar realizou buscas neste sábado em um imóvel localizado no bairro Jardim Horizonte Azul, em São Paulo, em relação ao desaparecimento do cabo.

Segundo a PM, durante a inspeção, foram encontradas telhas danificadas e recentemente substituídas, além de malas e bolsas arrumadas, sugerindo possível abandono ou fuga dos moradores. A perícia foi acionada para análise técnica do local, de acordo com a polícia.

O Comandos e Operações Especiais (COE) afirmou que realizará buscas na área da represa, incluindo varreduras na água, ampliando os esforços para localizar o policial desaparecido.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, outras duas pessoas foram conduzidas até a delegacia para prestar esclarecimentos. Elas foram ouvidas e liberadas.

Durante a investigação, um veículo que teria sido utilizado por criminosos foi identificado pela polícia. No interior do carro, havia galões com odor de gasolina. O veículo passou por perícia, e o proprietário foi levado para prestar depoimento.

O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e localização e apreensão de veículo pela delegacia de Itapecerica da Serra, que solicitou as prisões dos suspeitos. Segundo a secretaria, a Justiça decretou a prisão dos dois suspeitos.