Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Burnout da pele: uso excessivo de skincare pode causar danos

Especialista alerta que combinação inadequada de cosméticos pode agravar doenças e provocar reações adversas na pele

O Liberal
fonte

Ordem de aplicação dos produtos, frequência e quantidade também interferem nos efeitos do skincare na pele (FreePik)

O início do ano costuma motivar mudanças de hábitos, especialmente os ligados ao autocuidado. Entre eles, o cuidado com a pele ganha destaque, impulsionado pelas redes sociais e pela popularização de rotinas de skincare com produtos considerados “virais”. No entanto, o uso excessivo e sem orientação adequada pode ter efeitos contrários ao desejado.

Segundo a médica Rayanna Nobre, docente do IDOMED, uma das condições que tem se tornado mais frequente nos consultórios dermatológicos é o chamado burnout da pele. O problema é caracterizado pelo esgotamento da barreira cutânea devido ao uso exagerado de cosméticos. “Assim como acontece com o corpo e a mente, a pele também pode entrar em exaustão”, explica.

Excesso de ativos compromete função de proteção da pele

De acordo com a especialista, a associação inadequada de substâncias potencializa os riscos. Ácidos como o glicólico e ativos como o retinol podem ser altamente irritantes quando usados em conjunto ou em concentrações erradas. A ordem de aplicação, frequência e quantidade também interferem nos efeitos.

Entre os sintomas mais comuns do uso incorreto estão ardência, descamação persistente, manchas e agravamento de lesões cutâneas.

Rotinas genéricas e tendências podem piorar quadros dermatológicos

A reprodução de rotinas amplamente divulgadas por influenciadores digitais é outro fator preocupante. Esse tipo de conteúdo ignora as particularidades de cada tipo de pele e pode incentivar o uso genérico de cosméticos, sem avaliação profissional.

A busca por produtos populares, muitas vezes sem respaldo técnico, leva à aplicação de fórmulas que podem ser inadequadas e provocar reações adversas.

Receitas caseiras também representam riscos à saúde da pele

A médica também destaca os perigos do uso de receitas caseiras ou produtos naturais sem orientação. Extratos vegetais, dependendo da concentração e da forma de aplicação, podem conter substâncias irritantes ou até tóxicas. Como a pele possui alta capacidade de absorção, esses compostos podem desencadear lesões e até doenças dermatológicas.

Principais sinais de alerta para o burnout da pele

  • vermelhidão persistente
  • ardência
  • descamação sem melhora
  • sensibilidade aumentada
  • manchas
  • agravamento de lesões pré-existentes

Caso esses sinais apareçam, a recomendação é suspender o uso dos produtos e procurar orientação médica.

Rotina básica pode ser suficiente para manter a saúde da pele

Para quem não tem acesso imediato a um especialista, o autoconhecimento é um passo importante. Identificar se a pele é seca, oleosa, mista ou sensível ajuda a evitar escolhas inadequadas.

Segundo Rayanna Nobre, manter a pele limpa, hidratada e protegida do sol já é suficiente para promover saúde cutânea. “Quando as rotinas se tornam longas, cheias de ativos e sem acompanhamento, o risco de burnout da pele aumenta”, afirma.

Segurança e critério são essenciais nos cuidados com a pele

A médica reforça que o cuidado com a pele deve priorizar produtos com respaldo científico, de marcas confiáveis e utilizados com critério. “A automedicação dermatológica é comum devido ao fácil acesso aos cosméticos, mas é fundamental observar a composição, a segurança dos ativos e a procedência das fórmulas”, conclui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

skincare

rotina de beleza
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda