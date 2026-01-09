Capa Jornal Amazônia
Buraco se abre na Marginal Tietê e provoca congestionamento de 50 km

Estadão Conteúdo

Um buraco se abriu na manhã desta sexta-feira, 9, na Marginal Tietê, e causou um enorme congestionamento na via, uma das mais importantes e movimentadas da cidade de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a lentidão chegou a 50 quilômetros de extensão por volta das 17h.

A cratera se abriu no sentido da rodovia Ayrton Senna, a cerca de 500 metros da ponte da Vila Maria e causou o fechamento da via central. O congestionamento se estendeu até a ponte da Freguesia do Ó, com os motoristas chegando a ter que esperar por uma hora e meia para conseguir passar do trecho. Por volta das 20h25 da noite, o site da CET apontava 254 km de lentidão em toda a cidade.

O buraco se abriu ainda de manhã. No início da tarde, equipes da prefeitura de São Paulo chegaram a fazer alguns reparos, mas o asfalto cedeu novamente. Segundo a Prefeitura paulistana, a nova previsão é de que os consertos na Marginal sejam completos apenas na manhã deste sábado, 10, devido às chuvas.

A CET monitora o local. A Prefeitura de São Paulo afirma que a o buraco foi provocado pelo estouro de uma caixa de inspeção da galeria subterrânea de águas pluviais em razão das fortes chuvas. Em nota, a municipalidade relata que tal caixa já foi consertada e o solapamento fechado, faltando apenas a etapa final da recomposição do pavimento.

É a segunda vez que um buraco se abre na Marginal Tietê em poucos meses. Em abril de 2025, uma cratera se abriu na altura da Ponte Atílio Fontana, no sentido da Rodovia Castelo Branco, por sobrecarga nas redes de esgoto, também causada pelas fortes chuvas. O local chegou a ser reparado, mas voltou a ceder no mês seguinte. As obras no ponto que cedeu ainda estão acontecendo e a previsão é de que sejam finalizadas em março de 2026.

Confira a nota completa da Prefeitura de São Paulo:

A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) informa que o solapamento registrado na Avenida Presidente Dutra, na altura do número 157, foi provocado pelo estouro da caixa de inspeção em razão das fortes chuvas. A caixa já foi consertada e o solapamento devidamente fechado, restando apenas a execução da concordância asfáltica, etapa final de recomposição do pavimento. O serviço tem previsão de término para amanhã (10) devido às chuvas.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitora o local, que tem interdição no acesso da transposição da pista Central para a pista Expressa, bem como da pista Central para à Rodovia Dutra, 500 metros após a Ponte Presidente Jânio Quadros, sentido Ayrton Senna. O acesso Rodovia Presidente Dutra poderá ser feito pela pista expressa ou pela pista local.

