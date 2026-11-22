Briga e confusão em hotel causam morte de torcedor após jogo de Palmeiras e Flamengo em SP

Um torcedor palmeirense morreu após importunar uma atendente e ser empurrado pelo segurança de um hotel, no final da noite deste sábado, 21, em São Paulo. A confusão que resultou em morte ocorreu após o jogo entre Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque, na zona oeste da capital. Durante o desentendimento, o torcedor teria sido empurrado e bateu fortemente a cabeça ao cair. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), a Polícia Civil investiga a morte do homem e apura todas as circunstâncias do fato.

Testemunhas relataram que o torcedor estava hospedado no hotel localizado na Avenida Marquês de São Vicente e, após o jogo, foi para o restaurante do estabelecimento, onde consumiu bebidas alcoólicas. Como vestia a camisa do Palmeiras, ele foi provocado por torcedores do Flamengo - o jogou terminou em 1 a 1, mas o Flamengo sagrou-se campeão brasileiro - que, em seguida, deixaram o local.

O homem teria importunado as funcionárias e uma delas teria se queixado da importunação sexual, segundo a SSP. Abordado pelos seguranças, o torcedor foi retirado do local, mas tentou voltar para pegar o celular que ficara sob a mesa. Nesse gesto, ele encostou o cigarro aceso na orelha do segurança, que reagiu com um empurrão. O torcedor caiu e bateu a cabeça contra o piso.

O segurança acionou o socorro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima e a levou para o Pronto-Socorro da Santa Casa. O torcedor chegou com quadro de parada cardiorrespiratória e aparente traumatismo craniano. A equipe médica realizou manobras de reanimação, mas o homem morreu.