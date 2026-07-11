Brasileiro é preso pelo FBI suspeito de roubo de R$ 1 milhão nos EUA

Um brasileiro de 47 anos foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, acusado de participar de um assalto à mão armada que resultou no roubo de aproximadamente US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) de um transportador de valores em Framingham, no Estado de Massachusetts. A prisão foi anunciada nesta sexta-feira, 10, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

De acordo com a acusação, Helbert Oliveira estava no país com o visto vencido e foi indiciado pelos crimes de roubo à mão armada e conspiração para cometer roubo, ambos previstos na chamada Lei Hobbs, legislação federal aplicada a crimes que afetam o comércio interestadual.

Segundo os promotores, o crime ocorreu em novembro do ano passado. Oliveira teria agido em conjunto com Curt Porcher para assaltar um funcionário responsável pelo transporte de dinheiro destinado a uma empresa em Framingham.

Ainda conforme a acusação, Porcher teria dirigido o veículo utilizado na fuga, enquanto Oliveira é apontado como o responsável por abordar a vítima com uma arma de fogo e levar cerca de US$ 200 mil.

Antes da prisão do brasileiro, Porcher já havia sido denunciado criminalmente no Distrito de Massachusetts pelos mesmos crimes e, posteriormente, formalmente indiciado em abril deste ano.

Oliveira compareceu à audiência inicial no Distrito Sul da Flórida e deverá ser transferido posteriormente para Boston, onde responderá ao processo. As acusações de roubo à mão armada e conspiração para cometer o crime podem resultar em penas de até 20 anos de prisão, além de até três anos de liberdade supervisionada e multa de até US$ 250 mil, segundo o Departamento de Justiça.

O caso é conduzido pela Procuradoria Federal do Distrito de Massachusetts. O FBI informou que a investigação contou com apoio da Divisão de Miami da agência e do Departamento de Polícia de Marlborough.