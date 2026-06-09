Brasileiro é condenado em Portugal a 20 anos de prisão por matar ex-mulher a facadas

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Um brasileiro foi condenado a 20 anos de prisão pela Justiça de Setúbal, em Portugal, por ter matado a facadas a ex-mulher, também brasileira, em junho de 2025. O barbeiro Gustavo Maciel, ou Guga, conhecido por atender jogadores de futebol conterrâneos, também foi condenado à expulsão do território português. A defesa dele não foi localizada.

Maciel havia sido denunciado pelo crime de homicídio qualificado. A condenação, proferida no fim de maio, foi divulgada nesta terça-feira, 9, pelo Ministério Público de Portugal.

O crime aconteceu dentro da barbearia do brasileiro, em 16 de junho do ano passado. Ele e a ex-mulher, Iranilcy Oliveira, que foram do Piauí para Portugal, ficaram casados entre 2018 e 2024 e tiveram um filho - que hoje tem 6 anos e mora no Brasil.

De acordo com a denúncia, a relação deles foi "pautada por episódios de violência". No dia do crime, segundo a investigação, a mulher contou ao ex-companheiro que havia começado outra relação amorosa, o que gerou uma discussão violenta.

"Durante a discussão, Gustavo Maciel empunhou uma faca e desferiu vários golpes na vítima, provocando-lhe lesões que acabaram por determinar a morte", informou o Ministério Público português. Após cometer o crime, Maciel ainda ficou cerca de uma hora dentro da barbearia com o corpo da mulher. A investigação apontou que ele não tentou ocultar o cadáver e que estava "presumivelmente em choque".

Na sequência, o barbeiro foi até a sede da polícia em Setúbal, na região do local do crime, e confessou o homicídio. Os policiais chegaram a acionar o socorro até a barbearia, mas a mulher já estava morta. À época, ele foi preso preventivamente.

Os dois se conheceram e casaram no Brasil. A investigação aponta que Iranilcy tinha o sonho de viver em Portugal, mas Maciel não queria, alegando que tinha uma barbearia de sucesso no Brasil e apoio da família - ainda assim, o então casal se mudou para o país europeu, onde a relação se deteriorou.