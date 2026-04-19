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Brasileiro de 35 anos desaparece em Buenos Aires após marcar encontro

Estadão Conteúdo

Um brasileiro que mora em Buenos Aires está desaparecido desde a última terça-feira, 14. O professor Danilo Neves Pereira, 35 anos, fez contato com amigos e avisou que iria encontrar uma pessoa, mas parou de responder mensagens.

A última informação que ele compartilhou foi a localização com o endereço de uma pessoa que iria encontrar. O local fica no centro da capital argentina.

O Itamaraty informou que o Consulado do Brasil em Buenos Aires foi acionado e prestou a assistência devida, mas não forneceu detalhes sobre o desaparecimento.

Em casos dessa natureza, segundo o Ministério das Relações Exteriores, os consulados orientam amigos e familiares a fazer contato com a polícia e autoridades locais, mas não possuem competência para iniciar ou acompanhar investigações.

O Itamaraty acrescentou que não fornece informações sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros em respeito ao direito de privacidade e à legislação.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos de Danilo publicaram mensagens procurando informações sobre o brasileiro. O professor mora em Buenos Aires, mas nenhum amigo brasileiro estaria lá nesses dias.

Na quarta-feira, 15, amigos publicaram nas redes sociais que Danilo estava desaparecido havia 24 horas. Nesse dia, as autoridades locais já haviam sido acionadas. Até a noite deste domingo, 19, ainda não havia informações sobre o paradeiro do professor.

"Eu sei que tá todo mundo aflito, mas já foi feito tudo que poderia ser feito, pelo menos ao meu alcance. Consulado e a polícia de lá estão trabalhando juntos e até agora ele não foi encontrado", escreveu o amigo Anderson Zanni.

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