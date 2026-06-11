Brasileira é encontrada morta em casa na Itália; polícia registra caso como homicídio

A brasileira Maria da Conceição Serra Santos, de 51 anos, foi encontrada morta na casa em que morava na cidade de Brezzo di Bedero, no norte da Itália, em 6 de junho. O corpo de Maria foi encontrado pelo filho dela, de 22 anos. A polícia italiana investiga o caso como homicídio.

Maria era natural do Maranhão e vivia na Itália há mais de vinte anos. Ela morava com o filho e trabalhava como cuidadora de idosos no país europeu.

A principal hipótese é de que a morte dela tenha ocorrido entre a noite da sexta-feira, 5, e a manhã de sábado, 6. O Ministério Público da Itália solicitou a realização da autópsia enquanto a investigação ainda está na fase preliminar.

O advogado que representa o filho acompanha a investigação, com o direito de indicar um consultor, de acordo com o jornal local Prealpina. Segundo documentos oficiais, foram recolhidos vestígios biológicos, amostras de sangue, material genético e objetos pessoais da vítima. Imagens das câmeras de segurança do condomínio também foram obtidas para análise.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil está em contato com a família por meio do Consulado-Geral em Milão e presta assistência. Um irmão da vítima, Nilson Santos, pediu ajuda nas redes sociais para realizar uma viagem à Itália, para acompanhar o caso e tentar fazer o traslado do corpo.

"Estou gravando esse vídeo aqui para pedir para os amigos, as autoridades municipal (sic), autoridade do Estado do Brasil, que hoje a minha família se encontra numa situação não favorável. A minha irmã foi assassinada na Itália, num país europeu, e eu peço ajuda de todas as autoridades do Brasil e amigos que possam ajudar a fazer o translado da minha irmã", destacou.

"Eu não tenho condição de fazer esse translado e preciso do apoio de todos vocês. Eu já agradeço desde já", completou Nilson. Ele diz que ainda precisa resolver questões de documentação antes de poder viajar.