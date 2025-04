Brasil terá enormes desafios na COP30, diz Rubens Barbosa

O ex-embaixador Ruben Barbosa afirmou que o atual período de turbulência na economia e na política internacionais aumentam os desafios do Brasil, ao liderar a COP30. "As prioridades hoje são os gastos com a defesa e não com o meio ambiente", disse em evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam).

Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil em Londres (1994-1999) e Washington (1999-2004) destacou, ainda, que a COP30 terá de atuar para recuperar a confiança do processo multilateral, prejudicado principalmente após a posse de Trump. "No caso do Brasil temos de aproveitar a oportunidade do evento para mostrar o que está sendo feito no País."

Segundo ele, o Brasil é uma voz de liderança no mundo na segurança alimentar, no meio ambiente, mudança climática e na transição energética. "Temos de chegar na COP30 com uma posição unificada do Brasil na área agrícola, na energética, em todas as áreas que terão um impacto no meio ambiente", diz Barbosa.