Brasil tem permanente colaboração entre diferentes níveis de governo, diz Eduardo Paes

O Brasil tem uma particularidade, que é a permanente colaboração entre diferentes níveis de governo, disse há pouco o prefeito do Rio, Eduardo Paes, citando o PAC como exemplo de programa de articulação entre o governo federal e os entes subnacionais.

"O governo federal abre uma carteira de projetos, que estados e municípios podem apresentar", comentou. "Isso faz com que a tenhamos capacidade de implementação. O debate é como transformar poesia em verba."