Brasil tem alerta para chuvas fortes; veja quando o Pará será afetado

A combinação entre sistemas de baixa pressão, calor e disponibilidade de umidade mantém as condições para temporais

O município de Capanema decretou situação de emergência nas áreas urbana e rural em razão dos impactos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a região ( Foto: Foto: Agência Pará (Imagem Ilustrativa) )

As instabilidades persistem em grande parte do Brasil nesta quinta-feira, 26 de outubro. O avanço de uma frente fria pelo litoral do Sudeste favorece episódios de chuva intensa, com acumulados expressivos e risco de transtornos em Minas Gerais e nas áreas costeiras de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Segundo a Climatempo, a combinação entre sistemas de baixa pressão, calor e disponibilidade de umidade mantém as condições para temporais em áreas do Sul, Centro-Oeste e Norte. Em contrapartida, o ar seco predomina em boa parte do Nordeste.

A chegada de uma massa de ar mais frio provoca a diminuição das temperaturas em áreas do centro-sul do país. Em razão da condição climática, as buscas pelo termo "chuva forte" registram alta nas últimas horas.

Chuva intensa atinge o Sudeste

A frente fria avança pela costa do Sudeste e permanece próxima ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo. As situações mais preocupantes concentram-se no litoral paulista e no sul fluminense, onde há condições de perigo e perigo extremo.

Áreas da zona da mata mineira e do sul do Espírito Santo também exigem atenção, alerta a Climatempo. Na Baixada Santista e no litoral norte de São Paulo, os volumes de chuva podem superar 100 mm pontualmente.

No litoral do Rio de Janeiro, os acumulados podem variar entre 100 e 120 mm em alguns locais. Este cenário aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, sobretudo nas localidades que já registraram precipitações significativas nos últimos dias.

Previsão para a Região Sul

São esperadas chuvas de moderada a forte intensidade no extremo noroeste do Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina, com possibilidade de temporais no oeste catarinense. No Paraná, as instabilidades persistem desde as primeiras horas do dia até a noite, com pancadas intensas e risco de temporais, segundo a Climatempo.

Situação no Centro-Oeste

Com o passar das horas, as nuvens carregadas ganham espaço e provocam chuvas fortes no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal. O risco de temporais é maior no sul, sudoeste e metade norte de Mato Grosso do Sul.

Também há grande risco na faixa sul mato-grossense, em grande parte de Goiás e no Distrito Federal.

Tempo no Nordeste

No sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia, a combinação entre calor e umidade possibilita a formação de chuvas localizadas, que podem atingir intensidade moderada a forte. No sul baiano, a proximidade da frente fria também favorece episódios de chuva.

Nas demais localidades, a presença de uma massa de ar seco dificulta o desenvolvimento de nuvens carregadas, garantindo predomínio de tempo firme e poucas nuvens, acrescenta a Climatempo.

Condições na Região Norte

De acordo com a Climatempo, as temperaturas elevadas e a disponibilidade de umidade na atmosfera estimulam a formação de nuvens de desenvolvimento vertical, mantendo as condições para chuva em diferentes áreas da região Norte.