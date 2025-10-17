Brasil registra 46 casos confirmados de intoxicação por metanol

O Brasil registra 46 casos de intoxicação por metanol após a ingestão de bebidas alcoólicas, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na noite desta sexta-feira, 17. O número representa cinco novos registros em relação ao último boletim, apresentado na quarta-feira, 15.

Ainda conforme a pasta, 87 casos seguem em investigação, enquanto outras 528 ocorrências foram descartadas.

São Paulo continua apresentando o maior número de notificações, com 38 casos confirmados e 44 em investigação. Além do Estado paulista, há registros de casos confirmados de intoxicação em Pernambuco (3 casos), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1).

Outros 87 casos ainda estão em investigação - sendo 44 em São Paulo, 23 em Pernambuco, seis no Rio de Janeiro, três em Mato Grosso do Sul, dois em Goiás, dois no Paraná e casos isolados em Minas Gerais, Paraíba, Tocantins e Espírito Santo.

O número de mortes confirmadas pela ingestão da substância permanece em oito - seis óbitos em São Paulo e dois em Pernambuco. Outros oito casos de morte seguem em apuração: dois em São Paulo, três em Pernambuco, um em Mato Grosso do Sul, um em Minas Gerais e um no Paraná.

Nesta sexta-feira, a Polícia Civil de São Paulo chegou a dois postos de combustíveis apontados como fornecedores de metanol para uma fábrica clandestina em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Segundo as investigações, dois homens morreram após ingerirem bebidas adulteradas produzidas pela fábrica, que costumava adquirir etanol em postos da região. A suspeita é de que esse etanol estivesse contaminado por metanol, o que teria tornado a bebida tóxica para os consumidores.

Segundo Artur Dian, delegado-geral da Polícia de São Paulo, é possível que todas as bebidas adulteradas com metanol no Estado tenham saído desta fábrica clandestina. A fábrica foi fechada, e a responsável, Vanessa Maria da Silva, foi presa em flagrante na semana passada. A defesa da suspeita não foi localizada.