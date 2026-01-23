Brasil permanece com alertas vermelho, laranja e amarelo para chuvas

Três Estados dos Sudeste permanecem sob alerta vermelho para chuvas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão emitiu alertas de chuvas para diversas regiões do País, com áreas em amarelo, laranja e vermelha, indicando diferentes níveis de risco com as precipitações.

Das cinco regiões, apenas os Estados do Sul estão fora dos alertas, que valem até o próximo sábado, 24.

No alerta vermelho, "estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional, com grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana", de acordo com o Inmet.

Minas Gerais Rio de Janeiro Espírito Santo No alerta amarelo, que indica risco potencial, estão incluídas áreas das seguintes localidades:

Amapá Alagoas Ceará Mato Grosso do Sul Paraíba Pernambuco Rio Grande do Norte Sergipe Roraima

Já o alerta laranja, que representa risco mais elevado e possibilidade de danos, atinge regiões das seguintes localidades:

Goiás Pará Bahia Tocantins Maranhão Mato Grosso Acre Amazonas Rondônia Piauí Roraima Amapá São Paulo Mato Grosso do Sul Distrito Federal

Nesta situação, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, com precipitações esperadas de 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia.

Em acordo com os alertas emitidos pelo Inmet,a previsão indica continuidade das chuvas até o fim da semana, em razão do segundo evento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026, que permanece ativo sobre a região Sudeste até sábado, 24.