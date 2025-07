Brasil faz 'Dia D' contra o sarampo em áreas de fronteira com a Bolívia

O Ministério da Saúde vai reforçar a vacinação contra o sarampo em áreas de fronteira com a Bolívia e outras regiões estratégicas, após o governo boliviano decretar Emergência Nacional em Saúde devido ao avanço da doença.

A primeira atividade acontece no Acre. Nesta terça, 15, e quarta-feira, 16, uma equipe da pasta vai promover ações em Rio Branco e Brasileia. Já no dia 26 de julho será a vez do "Dia D" em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A iniciativa prevê a imunização de pessoas não vacinadas ou com o esquema vacinal incompleto, o reforço da vacinação entre adolescentes e adultos jovens, além da atualização das doses para brasileiros que estudam na Bolívia e retornam ao País durante as férias

Além de fazer a busca ativa pelo público não vacinado, a pasta vai promover seminários sobre prevenção e resposta rápida a casos de sarampo para profissionais de saúde e autoridades locais.

O Brasil também doou 600 mil doses da vacina contra o sarampo à Bolívia, como forma de ajudar no controle das infecções.

Situação epidemiológica

Dados da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) indicam 7.132 casos de sarampo confirmados no continente americano até o dia 7 de julho - 60 deles na Bolívia.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a faixa etária com maior proporção de casos corresponde ao grupo de 10 a 19 anos (24%), seguida por aqueles entre 1 e 4 anos (22%) e entre 20 e 29 anos (19%).

Vacinação

A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível nas unidades básicas de saúde (UBS).

Na rotina dos serviços, todas as pessoas de 12 meses a 59 anos de idade têm indicação para serem vacinadas. Quem nunca tomou a vacina ou não lembra se completou o esquema vacinal de duas doses deve procurar a UBS mais próxima.