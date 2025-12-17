Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Bombeiros retomam buscas por pessoas desaparecidas em SP após temporal

Estadão Conteúdo

O Corpo de Bombeiros de São Paulo retomou, na manhã desta quarta-feira, 17, as buscas por duas pessoas desaparecidas durante uma enchente em Guarulhos na última terça-feira, 16. Três equipes atuam nos trabalhos que estão concentrados nas proximidades de um córrego localizado na Rua Armazém.

De acordo com a corporação, populares relataram que duas pessoas foram arrastadas pela correnteza ao tentarem sair de um carro que tentava passar por uma área alagada durante a chuva. O veículo foi localizado dentro do córrego, sem ocupantes, e removido do local.

A proprietária do automóvel foi identificada por meio da placa e informou que o carro era utilizado pelo sogro, que não respondeu às tentativas de contato.

Na terça-feira, o Estado paulista estava sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) devido à previsão de grandes volumes de chuva na região. Já nesta quarta-feira, o instituto mantém alertas ativos para acumulados elevados de chuva, pancadas intensas e possibilidade de vendaval.

Mortes registradas no Estado

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, foram registradas sete mortes desde o início de dezembro, em razão das fortes chuvas.

- Campos do Jordão (10/12/25) - deslizamento provocou a morte de um homem;

- Jardim Sapopemba, zona leste de SP (10/12/25) - queda de muro deixou uma mulher morta;

- Guarulhos (12/12/25) - queda de árvore provocou o óbito de uma mulher;

- Juquitiba (13/12/25)- descarga elétrica causou a morte de um homem;

- Bauru (14/12/25) - um homemm escorregou e caiu em um rio;

- Ilhabela (16/12/25) - queda de muro provocou a morte de um homem;

- Ilhabela (16/12/25) - um homem foi arrastado por correnteza.

A Operação Chuvas começou no dia 1º e vai até 31 de março no Estado paulista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CHUVAS

SP

desaparecidos

buscas
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda