Bombeiros retomam buscas por pessoas desaparecidas em SP após temporal
O Corpo de Bombeiros de São Paulo retomou, na manhã desta quarta-feira, 17, as buscas por duas pessoas desaparecidas durante uma enchente em Guarulhos na última terça-feira, 16. Três equipes atuam nos trabalhos que estão concentrados nas proximidades de um córrego localizado na Rua Armazém.
De acordo com a corporação, populares relataram que duas pessoas foram arrastadas pela correnteza ao tentarem sair de um carro que tentava passar por uma área alagada durante a chuva. O veículo foi localizado dentro do córrego, sem ocupantes, e removido do local.
A proprietária do automóvel foi identificada por meio da placa e informou que o carro era utilizado pelo sogro, que não respondeu às tentativas de contato.
Na terça-feira, o Estado paulista estava sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) devido à previsão de grandes volumes de chuva na região. Já nesta quarta-feira, o instituto mantém alertas ativos para acumulados elevados de chuva, pancadas intensas e possibilidade de vendaval.
Mortes registradas no Estado
De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, foram registradas sete mortes desde o início de dezembro, em razão das fortes chuvas.
- Campos do Jordão (10/12/25) - deslizamento provocou a morte de um homem;
- Jardim Sapopemba, zona leste de SP (10/12/25) - queda de muro deixou uma mulher morta;
- Guarulhos (12/12/25) - queda de árvore provocou o óbito de uma mulher;
- Juquitiba (13/12/25)- descarga elétrica causou a morte de um homem;
- Bauru (14/12/25) - um homemm escorregou e caiu em um rio;
- Ilhabela (16/12/25) - queda de muro provocou a morte de um homem;
- Ilhabela (16/12/25) - um homem foi arrastado por correnteza.
A Operação Chuvas começou no dia 1º e vai até 31 de março no Estado paulista.
