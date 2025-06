Bombeiros resgatam de buraco corpo de empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos

Um bombeiro desceu de ponta-cabeça no buraco estreito para resgatar o corpo do empresário Adalberto Amarilio dos Santos, de 35 anos, encontrado morto em um canteiro de obras do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Os bombeiros usaram equipamentos de escalada e rapel para ter acesso ao corpo, como mostram imagens do resgate. A morte do empresário ainda não foi esclarecida e é investigada como morte suspeita.

O Corpo de Bombeiros montou uma estrutura usando um sistema de ancoragem, cordas, cintos de segurança, mosquetões e travas de queda para que o agente pudesse descer com segurança. O bombeiro também usou trajes de segurança, como capacete, máscara e luvas. Ele teve as pernas entrelaçadas com cordas e travas para suportar seu peso e o do corpo do empresário.

Um descensor foi usado no deslocamento do agente para o interior do buraco: ele prendeu o corpo da vítima ao seu e foi guindado para fora da fenda. O buraco tem 45 centímetros de diâmetro por 3 metros de profundidade.

Sem calça e tênis A morte do empresário intriga familiares e amigos. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), todas as circunstâncias do caso são apuradas pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o ocorrido como morte suspeita.

Quando foi visto pela última vez, Adalberto trajava calça jeans, jaqueta, tênis e capacete. Ao ser retirado do buraco, ele estava sem as calças e o par de tênis. O capacete que ele usou no evento com motocicletas que acontecia no autódromo estava no local, assim como a carteira o celular de Adalberto.

Informações dadas à polícia por familiares indicam que não houve movimentação na conta bancária do empresário após seu desaparecimento.

Adalberto desapareceu na noite de 31 de maio, após participar do "Festival Interlagos 2025: Edição Moto", realizado no autódromo. Às 20h30, ele conversou com a esposa pelo celular e saiu em direção ao estacionamento do autódromo, onde havia deixado seu carro. Como não chegou em casa e não fez contato, a família acionou a polícia.

O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP. O corpo foi encontrado quatro dias depois no buraco de uma obra da prefeitura no autódromo, sem marcas aparentes de agressão ou violência. A família o reconheceu. A prefeitura informou que a obra estava cercada com tapumes.

O caso passou a ser investigado pelo 87º Distrito Policial (Vila Pereira Barreto), com apoio do DHPP. Uma perícia preliminar apontou que o empresário morreu entre 36 e 40 horas antes de ser encontrado. A polícia trabalha com a hipótese de que o empresário não caiu acidentalmente no buraco, mas teve seu corpo colocado na fenda.

Além da necropsia feita no Instituto Médico Legal (IML) para identificar a causa da morte, a polícia pediu exames periciais e toxicológicos, que ainda estão em elaboração. A investigação ouviu testemunhas e analisa imagens de câmeras instaladas nos acessos do autódromo e nas imediações. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Quem era o empresário

Adalberto Amarilio dos Santos Junior tinha 35 anos, era casado e se apresentava nas redes sociais como empresário e optometrista - profissional apto a realizar exames oftalmológicos básicos e prescrever óculos de graus.

Ele trabalhava em uma ótica que tem unidades em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. Em suas páginas, Adalberto postava imagens de viagens de moto e pilotando kart, modalidade pela qual dizia ser três vezes campeão paulista.