Bombeiros resgatam 9 pessoas após canoas serem atingidas por ondas fortes no litoral de SP

Nove pessoas, entre elas duas crianças, foram resgatadas no mar depois que as canoas havaianas que ocupavam foram arrastadas pela correnteza e ficaram à deriva, neste sábado, 2, no Guarujá, litoral de São Paulo. Os canoístas foram socorridas por equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) e não houve feridos.

Outras pessoas, que também estavam nas canoas, conseguiram deixar o mar sem depender do resgate e receberam apoio de populares que estavam nas proximidades. A Marinha do Brasil havia emitido alerta de ventos fortes e ondas altas no litoral paulista durante o fim de semana.

Os canoístas usavam canoas havaianas, que têm apoiadores laterais para dar estabilidade, mas foram surpreedidos pelas ondas altas e uma forte correnteza, com risco de serem jogados contra as rochas. Eles estavam próximo à Ilha das Palmas e da Praia de Sangava, locais procurados por ecoturistas. Além do GBMar, o resgate mobilizou equipes do Subgrupamento Náutico do Guarujá e dos guarda-vidas de Santos, com o uso de duas embarcações.

Ao todo, nove pessoas - cinco mulheres, dois homens e duas crianças de 4 e 5 anos - receberam apoio para sair do mar. Os resgatados foram levados para terra firme, no Guarujá, e não precisaram de atendimento médico. Além desses nove, outros que estavam nas canoas conseguiram sair da água sem apoio dos socorristas.

No sábado, a Defesa Civil do Estado de São Paulo registrou rajadas de vento de até 60 km/h na Baixada Santista. Com a mudança na direção dos ventos, associadas à passagem de tempestades no litoral paulista, os frequentadores da praia na Riviera de São Lourenço, na vizinha Bertioga, registraram a formação de uma grande nuvem em forma de rolo sobre o mar, lembrando a onda de um tsunami. O fenômeno foi identificado como uma 'shelf cloud' (nuvem prateleira), associada à formação de tempestades severas.

Neste domingo, 3, último dia do feriado prolongado pelo Dia do Trabalhador, a Defesa Civil mantinha a previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de rajadas de vento e raios.

De manhã, o serviço de balsas entre Santos e Guarujá chegou a ser interrompido devido ao mau tempo, mas logo foi retomado. De Guarujá a Santos, por volta do meio-dia, o tempo de espera era de 60 minutos devido ao retorno do feriado pelo Dia do Trabalho.