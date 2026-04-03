Bombeiros localizam quarta vítima de queda de avião no Rio Grande do Sul

O Corpo de Bombeiros do Rio Grande de Sul confirmou no início da noite desta sexta-feira, 3, que localizou a quarta vítima da queda de um avião de pequeno porte no município de Capão da Canoa, no litoral norte do Estado. A aeronave caiu em cima de um restaurante, que estava fechado.

Até o fim da tarde, apenas três vítimas estavam confirmadas. Os bombeiros encerraram as buscas com a localização do quarto corpo.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e já concluiu a perícia, segundo informações da Agência Brasil. A unidade será a responsável pela apuração das causas do acidente.

O avião tinha prefixo PS-RBK e era do modelo Piper JetPROP DLX. De acordo com registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave é de propriedade da empresa Jetspeed Holding Ltda. A reportagem tentou contato com a empresa, mas ainda não obteve retorno.

O monomotor tinha sido fabricado em 1999 e tinha capacidade para seis assentos. Segundo o registro na Anac, a situação de aeronavegabilidade (o estado de segurança do avião) estava regular. O avião, no entanto, não tinha autorização para táxi aéreo (transporte pago de passageiros).

Quem eram as vítimas

De acordo com o portal G1, as vítimas são os empresários Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani, Renan Saes e o piloto Nelio Pestana.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o casal de passageiros dividia residência entre Xangri-Lá e Ribeirão Preto, e sairia de Capão da Canoa e com destino ao aeroporto de Itápolis, em São Paulo. As informações foram apuradas com base nos documentos do plano de voo e nos depoimentos de familiares presentes no local.

A morte de Renan Saes foi confirmada à reportagem pelo sócio do empresário, Allan Peluzzi. Renan Saes era neto do dono do avião, Renato Saes. Engenheiro de produção, Renan tinha uma empresa de aviação, a Peluzzi Aviation, e outra de produção de gelo, Seven Gelo, conforme perfil no Instagram.

Colisão e impactos no local

A aeronave teria colidido com a rede de energia elétrica logo após a decolagem, por volta das 10h35 da manhã, na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis. O avião atingiu o restaurante ao cair, sem fazer vítimas em solo.

Assim que chegaram ao local, os bombeiros trataram de apagar o incêndio resultante do acidente e preservar as edificações próximas, partindo em seguida para a busca das vítimas.

"Os moradores das residências nas imediações foram retirados por conta do risco de explosões e, até o momento, não foram registrados feridos em relação ao incidente", informou a Defesa Civil.

Conforme comunicado da Defesa Civil, o fornecimento de energia foi suspenso pela concessionária.