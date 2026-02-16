Capa Jornal Amazônia
Bombeiros encontram corpo em busca por desaparecidos em naufrágio no AM

Estadão Conteúdo

O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) encontrou um corpo durante as buscas desta segunda, 16, pelos sete desaparecidos do naufrágio de uma lancha em Manaus, que havia deixado dois mortos na sexta-feira, 13.

"As equipes de busca pelos desaparecidos do naufrágio da lancha Lima de Abreu XV localizaram, na manhã desta segunda-feira o corpo de uma pessoa no Rio Amazonas. A remoção está sendo feita para Instituto Médico Legal (IML), para os trâmites legais", afirma o CBMAM em nota.

Os passageiros viajavam na lancha rápida Lima de Abreu XV, que saiu de Manaus com destino ao município de Nova Olinda do Norte. O naufrágio ocorreu na região do encontro dos rios Negro e Solimões e 71 pessoas foram resgatadas por outra embarcação que passava pelo local.

O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Marinha e equipes de assistência social e segurança foram mobilizados nas buscas, no resgate e no apoio às vítimas. Mergulhadores iniciaram imediatamente as buscas na área do acidente.

Os dois mortos são uma mulher de 22 anos e uma criança do sexo feminino de aproximadamente três anos. A criança chegou a ser resgatada pelas equipes de salvamento e encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro da Criança, da zona leste de Manaus, mas deu entrada na unidade já sem vida. Os dois corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML), para identificação e liberação às famílias.

As 71 pessoas resgatadas com vida também foram levadas para Manaus. Quatro adultos deram entrada em unidades da rede estadual de saúde. Dois pacientes fizeram exames e permanecem sob acompanhamento da equipe multidisciplinar, com quadros estáveis.

Mais dois adultos receberam atendimento, passaram por avaliação clínica, exames e receberam alta hospitalar com orientações médicas. O condutor da embarcação foi detido no início da noite e as investigações estão sendo feitas para apurar as causas do naufrágio.

NAUFRÁGIO/AM/MANAUS/MORTES/CORPO/LOCALIZAÇÃO
