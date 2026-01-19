Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Bombeiros encontram corpo de idosa desaparecida após enxurrada em SP

Maria Deusdete estava no veículo com o marido, Marcos da Mata Ribeiro, de 68 anos, quando o carro foi arrastado pela enxurrada provocada pelas fortes chuvas

Estadão Conteúdo

O Corpo de Bombeiros localizou na manhã desta segunda-feira, 19, o corpo de Maria Deusdete da Mata Ribeiro, de 67 anos, desaparecida desde a última sexta-feira, 16, na zona sul de São Paulo. O corpo foi encontrado no Rio Jurubatuba/Pinheiros, na altura do Autódromo de Interlagos, a família fez o reconhecimento e confirmou se tratar da idosa.

Maria Deusdete estava no veículo com o marido, Marcos da Mata Ribeiro, de 68 anos, quando o carro foi arrastado pela enxurrada provocada pelas fortes chuvas que atingiram a capital. O corpo de Ribeiro foi localizado pelos bombeiros no sábado, 17, um dia após o acidente.

As buscas por Maria Deusdete foram retomadas na manhã desta segunda-feira, com inspeção de galerias próximas ao ponto onde o carro caiu, que ainda não haviam sido vistoriadas e deságuam no Rio Pinheiros. No domingo, 18, os militares percorreram novamente a travessia aquática da Guarapiranga e áreas adjacentes, sem localizar a mulher.

Desde o início de dezembro, as chuvas já provocaram ao menos 12 mortes no Estado paulista. De acordo com a Climatempo, a semana deve permanecer com temperaturas amenas e precipitação frequente em São Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IDOSA/DESAPARECIDA/ENXURRADA/SP/BUSCAS/CORPO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda