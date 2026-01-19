Bombeiros encontram corpo de idosa desaparecida após enxurrada em SP

O Corpo de Bombeiros localizou na manhã desta segunda-feira, 19, o corpo de Maria Deusdete da Mata Ribeiro, de 67 anos, desaparecida desde a última sexta-feira, 16, na zona sul de São Paulo. O corpo foi encontrado no Rio Jurubatuba/Pinheiros, na altura do Autódromo de Interlagos, a família fez o reconhecimento e confirmou se tratar da idosa.

Maria Deusdete estava no veículo com o marido, Marcos da Mata Ribeiro, de 68 anos, quando o carro foi arrastado pela enxurrada provocada pelas fortes chuvas que atingiram a capital. O corpo de Ribeiro foi localizado pelos bombeiros no sábado, 17, um dia após o acidente.

As buscas por Maria Deusdete foram retomadas na manhã desta segunda-feira, com inspeção de galerias próximas ao ponto onde o carro caiu, que ainda não haviam sido vistoriadas e deságuam no Rio Pinheiros. No domingo, 18, os militares percorreram novamente a travessia aquática da Guarapiranga e áreas adjacentes, sem localizar a mulher.

Desde o início de dezembro, as chuvas já provocaram ao menos 12 mortes no Estado paulista. De acordo com a Climatempo, a semana deve permanecer com temperaturas amenas e precipitação frequente em São Paulo.