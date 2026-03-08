Bombeiros encontram corpo de homem levado por inundação após forte temporal

Pelo menos uma pessoa morreu durante o forte temporal que atingiu a cidade de Sorocaba (SP) neste sábado, 7. Durante as operações de resgate, bombeiros encontraram o corpo de um homem em uma inundação na região de Mineirão.

De acordo com a Prefeitura de Sorocaba, a cidade registrou 114,4 milímetros de chuva em um período de três horas, superando o volume esperado para todo o mês de março. No total, foram identificados 30 pontos de inundação - cinco deles na região de Mineirão.

O temporal em Sorocaba também provocou quedas de muros e de árvores. A prefeitura afirma que será feita a limpeza de todas as vias impactadas assim que houver diminuição do nível das águas.

"A Prefeitura de Sorocaba segue trabalhando com equipes mobilizadas de diversas secretarias municipais, além do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), com apoio do Corpo de Bombeiros, na desobstrução de vias e na realização de serviços de limpeza em ruas e avenidas da cidade, após a forte chuva que atingiu o município", afirmou a administração municipal, via redes sociais.

A Defesa Civil de São Paulo orienta os cidadãos que, em uma inundação, nunca tentem atravessar as águas. Apenas 15 cm de água são necessários para derrubar uma pessoa, diz o órgão, e 30 cm de água são suficientes para arrastar um veículo.

Neste domingo, 6, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou todo o território paulista em alerta para risco de fortes chuvas. Na semana passada, 70 pessoas morreram em função de enxurradas registradas em Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais.

Veja as áreas de inundação em Sorocaba:

1. Rua Ermolau Del Cistia - Mineirão

2. Rua Guilherme Tersi - Mineirão

3. Rua Antônio Furtado Lopes - Mineirão

4. Rua Faustino Rodrigues Martins - Mineirão

5. Rua Projetada II - Jd. Guadalupe

6. Rua Pedro Lombardi - Mineirão

7. Rua José Maria Marques - Jd. Itanguá I

8. Rua Pedro Peres - Jd. Piratininga

9. Rua Francisco de Souza Lima - Jd. Marli

10. Rua José Vieira Barrada - Jd. Itapemirim

11. Rua Jacutinga - Jacutinga

12. Rua Padre Luiz

13. Rua Barão de Tatuí

14. Rua Manoel Alves de Camargo - Vila Assis

15. Rua Barão de Tibagi - Barcelona

16. Parque dos Espanhóis

17. Rua João Francisco Neves - Vila Assis

18. Rua Dr. Campos Salles - Vila Assis

19. Rua Jorge Bacelli - Jd. Matilde

20. Rua Saliba Mota - Jd. Pelegrino

21. Rua Reinaldo de Oliveira - Jd. Abaeté

22. Rua Guido José Del Cístia - Jd. Abaeté

23. Rua Plautilia Sampogna de São Angelotti - Jd. Abaeté

24. Rua Noel Bento de Almeida - Jd. Refúgio

25. Rua Ângelo Vial - Jd. Refúgio

26. Rua Marechal Castelo Branco - Jd. Sandra

27. Rua Abílio Moisés - Pinheiros

28. Rua Capitão Alfredo Cardoso - Jd. Santa Lucinda

29. Rua Profº José Odin de Arruda - Jd. Santa Lucinda

30. Rua Antônio de Andrade - Jd. Santa Lucinda