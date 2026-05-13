Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Bombeiros de SP retomam buscas por jovem que desapareceu no mar ao tentar salvar amiga

Estadão Conteúdo

O Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) retomou, na manhã desta quarta-feira, 13, as buscas por um jovem de 21 anos desaparecido no mar em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O caso ocorreu na segunda-feira, 11, na praia de Toque Toque Grande, na costa sul do município.

Segundo os bombeiros, o jovem entrou no mar para tentar salvar uma amiga, também de 21 anos, que havia sido arrastada por uma onda enquanto caminhava pela costeira da praia.

A mulher foi levada pela correnteza até a região da praia de Barequeçaba, em um percurso de cerca de cinco quilômetros. Ela foi encontrada à deriva por um pescador que seguia em direção a Santos e acionou o Corpo de Bombeiros.

Após o chamado, uma embarcação do GBMar realizou o resgate e levou a jovem em segurança de volta para a praia de Toque Toque Grande.

De acordo com o relato da vítima aos bombeiros, o rapaz não foi atingido diretamente pela onda, mas entrou na água para tentar ajudá-la e desapareceu no mar.

As buscas mobilizam embarcações e o helicóptero Águia, que sobrevoa a região nesta quarta-feira. Os trabalhos tinham sido interrompidos no fim da tarde de terça-feira devido à baixa luminosidade e ao pôr do sol, condições que comprometem os trabalhos da corporação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

HOMEM

DESAPARECIMENTO

MAR

SÃO SEBASTIÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda