Bombeiros de SP retomam buscas por casal de idosos que estava em carro levado por enxurrada

O Corpo de Bombeiros retoma as buscas na manhã deste sábado, 17, pelo casal de idosos que desapareceu durante o temporal que atingiu a cidade de São Paulo na sexta-feira, 16. Os trabalhos têm se concentrado no entorno da Avenida Carlos Caldeira Filho, no entorno da Vila Andrade e do C, na zona sul.

As buscam estavam suspensas desde por volta das 20h30. O veículo do casal foi arrastado pela correnteza para um córrego por volta das 18 horas de sexta-feira.

A chuva que caiu na cidade de São Paulo nesta sexta-feira, 16, provocou transbordamento de rios, enchentes, e deixou pessoas ilhadas em vias da capital.

Segundo os bombeiros e a Defesa Civil, veículos que estavam na Avenida Carlos Caldeira Filho, em Capão Redondo, na zona sul da capital, foram arrastados por uma enxurrada. Duas pessoas, um casal de idosos de 67 e 68 anos, que estavam a bordo de um dos carros estão desaparecidas.