Bombeiros continuam buscas pela última pessoa ainda desaparecida em Ubá

Estadão Conteúdo

O Corpo de Bombeiros continua mobilizado nesta quinta-feira, 5, em busca da última vítima desaparecida em Ubá, depois das fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata de Minas Gerais na última semana.

As equipes realizam varreduras em áreas de mata, trilhas e locais de difícil acesso com a ajuda de cães de busca. Até o início da semana, a cidade registrava 7 óbitos, 396 desalojados e 25 desabrigados. Entre as vítimas fatais estão pessoas soterradas após desabamentos e outras arrastadas pela força das águas.

Os bombeiros também operam remotamente aeronaves equipadas com câmera térmica. Outras duas equipes estão empenhadas nas buscas com embarcações no leito do rio e nas margens, ampliando o alcance das buscas.

Em Juiz de Fora, cidade mais afetada pelas chuvas, o Corpo de Bombeiros registrou 65 óbitos, 3,5 mil desalojados e 700 desabrigados. O órgão contabiliza o número de mortos de acordo com os corpos encontrados e não considera mortes que aconteceram devido a quadro clínico após o resgate.

CHUVAS/MG/UBÁ/DESAPARECIMENTOS/BOMBEIROS/BUSCAS
