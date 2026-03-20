Bomba deixada dentro de bolsa em ponto de ônibus explode e deixa 8 feridos no Rio

Uma explosão no início da tarde desta sexta-feira, 20, deixou oito pessoas feridas na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h06 para atender à ocorrência na Travessa Costa Carvalho, na Freguesia.

A Polícia Militar informou a bomba estava em uma bolsa em um ponto de ônibus. O esquadrão antibombas da Polícia Civil foi acionado para o local e a ocorrência segue em andamento.

De acordo com a corporação, duas vítimas do sexo masculino ficaram em estado grave e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Evandro Freire.

As outras seis, também homens, sofreram ferimentos leves e foram levadas para o mesmo hospital e para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na zona norte da capital fluminense.