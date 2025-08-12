'Boa noite, Cinderela': ingleses são dopados e roubados no Rio; prejuízo chega a R$ 15 mil

Dois ingleses foram vítimas do golpe popularmente chamado "boa noite, Cinderela", na madrugada de quinta-feira, 7, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, eles perderam dois celulares e 2 mil libras (cerca de R$ 15 mil, na cotação atual). Desorientados após beber caipirinhas misturadas com produtos químicos oferecidos por três mulheres, eles foram abandonados na praia de Ipanema e socorridos por um entregador de pão. As mulheres suspeitas de praticar o crime foram identificadas pela polícia, mas ainda não localizadas.

Na noite de quarta-feira, 6, os dois ingleses foram à Lapa, bairro do centro do Rio que concentra bares e casas noturnas. Em uma roda de samba da região, conheceram três mulheres, com quem passaram o resto da noite. Já na madrugada de quinta-feira, os cinco foram até Ipanema. No caminho, dentro de um carro de aplicativo, as mulheres ofereceram caipirinhas aos ingleses, que beberam.

Logo que a bebida os deixou desorientados, as mulheres pegaram os celulares deles (um iPhone 14 e um iPhone 16) e tentaram movimentar investimentos através de aplicativos. Segundo a polícia, as vítimas relataram que o trio chegou a tentar transferir 20 mil libras (R$ 150 mil) de contas deles, mas não conseguiu.

Elas gastaram 2 mil libras das vítimas - 300 libras investidas em bitcoins e 1.700 em outros produtos. Um entregador de pães que passava de bicicleta pela avenida Vieira Souto, em Ipanema, viu um dos ingleses cambaleando na área da praia e começou a filmá-lo. Nesse momento as três mulheres já haviam encerrado o golpe, mas continuavam no calçadão. O entregador perguntou a um montador de barracas de praia o que havia acontecido e soube que as três mulheres haviam assaltado os ingleses. Então o entregador filmou também as mulheres, e chegou a abordá-las. Elas negaram o assalto e correram para entrar em um táxi.

Os dois ingleses foram socorridos e levados até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana, onde receberam atendimento e foram liberados.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat). Por meio da descrição feita pelos ingleses e com ajuda de vídeos e fotos, a Polícia Civil identificou as suspeitas como Amanda Couto Deloca, de 23 anos; Mayara Ketelyn Américo da Silva, de 26; e Raiane Campos de Oliveira, de 27. Todas moram no morro do Chapadão, na zona norte, segundo a polícia, e Raiane já esteve presa durante seis meses, em 2024, por crime semelhante.

O motorista de táxi que levou as três mulheres de Ipanema foi localizado pela polícia e contou que as levou até a avenida Mem de Sá.

A reportagem tenta localizar as três mulheres ou representantes delas, para que se pronunciem sobre a acusação.