BNDES: Chamada de Clima seleciona 7 fundos de investimento para aporte de R$ 4,3 bi da BNDESPar

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) selecionou sete fundos de investimento para aportes de até R$ 4,3 bilhões do BNDESPar através da Chamada Pública de Mitigação Climática, de financiamento a projetos de transição ecológica, restauração ambiental e descarbonização da economia. Os fundos vão alavancar mais R$ 16,2 bilhões adicionais em recursos privados no mercado para os investimentos na agenda climática no País.

A Chamada de Clima, lançada em setembro de 2025, recebeu 45 propostas de gestores nacionais e internacionais. Foram selecionados cinco fundos de equity e dois fundos de crédito.

Na modalidade de Transformação Ecológica foram selecionados os fundos de equity: Catalytic Transition Fund Brazil FIP Multiestratégia, com aporte de até R$ 1 bilhão do BNDESPar; EB Clima II - Transição Energética & Descarbonização IS FIP Multiestratégia, com aporte de até R$ 500 milhões do banco; e Generation Just Climate Brasil FIP, com aporte de até R$ 800 milhões. A modalidade também contou com os fundos de crédito Vinci Crédito Soluções Climáticas FIC FIM, com aporte de até R$ 500 milhões; e FIDC Clima Riza Farma, com aporte de até R$ 500 milhões.

Na modalidade de Soluções Baseadas na Natureza foram selecionados os fundos de equity: Patria Latam Reforest Fund I FIP Multiestratégia IS, com aporte de até R$ 500 milhões do banco; e The Amazon Reforestation Fund II FIP Multiestratégia IS - Mombak, com aporte de até R$ 500 milhões.

"O BNDES assume papel estratégico ao ancorar fundos voltados a áreas em que o capital privado ainda enfrenta barreiras, como reflorestamento, descarbonização de processos industriais e bioinsumos, mobilizando recursos e direcionando investimentos para projetos que aceleram a transição climática, prioridade do presidente Lula. A iniciativa amplia os investimentos no Brasil e contribui para o cumprimento das metas nacionais de redução de emissões", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

Os recursos serão obrigatoriamente investidos em projetos e empresas no Brasil. Segundo o BNDES, "os fundos agora passam por etapa de diligência e definição final das condições de investimento antes da efetivação dos aportes".

Entre os projetos a serem apoiados estão a restauração de milhares de hectares de áreas de vegetação nos biomas Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Também estão previstos investimentos na descarbonização industrial, economia circular, biocombustíveis, hidrogênio verde e tecnologias para redução de emissões.