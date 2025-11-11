Capa Jornal Amazônia
BNDES, Bradesco e fundo Ecogreen lançam certificadora brasileira de carbono na COP30

Estadão Conteúdo

Bradesco, BNDES e Fundo Ecogreen anunciaram, nesta terça-feira, 11, o lançamento de uma certificadora brasileira de carbono, a Ecora. A informação foi antecipada pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Para Marcelo Noronha, CEO do Bradesco, a empresa é motivo de orgulho e reforça a atuação do banco em prol do desenvolvimento sustentável.

"Acredito que o momento não poderia ser mais oportuno do que este, aqui em Belém, durante a COP30", disse.

Para Noronha, o lançamento da Ecora é um compromisso com o crescimento sustentável. "O Brasil é o principal hub de crédito de carbono do mundo", disse. O executivo ressaltou a importância de uma certificadora de carbono brasileira "com conhecimento dos biomas do País".

Na mesma linha, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, ressaltou que o que resta da floresta Amazônica é responsável por dois terços da biodiversidade da fauna e flora do mundo.

