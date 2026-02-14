Bloco Tarado Ni Você celebra cinema nacional e mantém tom político: 'Isso transcende'
O sucesso global do cinema brasileiro recebe homenagem no Tarado Ni Você, megabloco de Carnaval que espera lotar as ruas do Centro de São Paulo com mais de 100 mil pessoas neste sábado, 14. A concentração começou às 11h, no encontro da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, e o bloco vai se encerrar as 15h, no Theatro Municipal.
Reconhecido como um dos mais proeminentes blocos de São Paulo, o Tarado Ni Você também é um dos mais vocais. Antes de começar o cortejo, organizadores subiram ao palco para clamar o direito do povo de ocupar a cidade. "Isso é algo que nada paga, não vale dinheiro, transcende", disse a fundadora e diretora executiva do bloco, Raphaella Barcalla.
O bloco havia sugerido que os foliões comparecessem com fantasias que remetessem ao cinema nacional, o que foi seguido por poucos dos presentes, fantasiados com inspiração de O Agente Secreto, Ney Matogrosso, Lampião e da própria festa do Oscar.
O trajeto de pouco mais de 1 km partiu na esquina cantada nos versos de Sampa, de Caetano Veloso. Depois, percorre a Praça da República, a Avenida São Luís, a Rua Coronel Xavier de Toledo e a Rua da Consolação até chegar ao Theatro Municipal.
Outros blocos ocuparam pontos do centro neste dia, como o Minhoqueens.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA